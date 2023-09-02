Про це заявив народний депутат Ярослав Железняк. Федів змінить на посаді Олександра Ткаченка, який потрапив у низку гучних скандалів, передає 24 Канал.

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Хто може очолити Мінкульт

За словами Железняка, колишня голова Українського культурного фонду Юлія Федів стане новою очільницею Мінкульту. Голосування за призначення її на посаду може відбутися вже наступного тижня.

Як зазначив нардеп, з її призначенням уряд матиме найбільшу кількість жінок за всю історію.

Якщо я не помиляюсь, з її призначенням вийде Уряд з найбільшою кількістю жінок в історії України. 28% або 6 з 21 членів КМУ. Гарна кандидатура,

– написав Железняк про її можливе призначення.

Що відомо про Федів Юлія Федів – колишня очільниця Українського культурного фонду. 36-річна діячка також була директоркою ГО "Громадське телебачення". Раніше вона вже співпрацювала з Мінкультом – 8 лютого 2018 року відомство уклало з нею трирічний контракт щодо виконання відповідальних державних службових обов'язків по керівництву фондом.

Уряд може призначити нового міністра оборони

Як повідомляв Железняк раніше, наступного тижня можуть також призначити нового очільника Міністерства оборони. Посилаючись на власні джерела, нардеп стверджує, що Олексія Резнікова може замінити Рустем Умєров, який зараз обіймає посаду голови Фонду держмайна.

"За моєю інформацією, Резніков залишить пост Міністра оборони й згодом поїде послом у Велику Британію. Якщо не буде ще гучних скандалів до цього часу. На місце міністра оборони буде подано нашого ексколегу по фракції, а зараз голову Фонду держмайна Рустема Умєрова", – заявив Железняк.

Нардеп також заявив, що деякі посольства вже попередили про ротацію в уряді.