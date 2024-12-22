Кабмин временно назначил Юлию Гнатюк руководителем Института нацпамяти

Кабинет министров Украины временно возложил исполнение обязанностей главы Украинского института национальной памяти на Юлию Гнатюк. Решение было принято после завершения пятилетнего срока работы Антона Дробовича на этой должности.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на представителя Кабмина в Верховной Раде Тараса Мельничука. С мая 2024 года Гнатюк занимала должность первого заместителя председателя УИНП.

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Кабмин назначил нового руководителя Института нацпамяти

До этого она возглавляла финансово-бухгалтерский отдел Института. Имеет степень магистра экономики по специальности "Учет и аудит", который получила в КНУ имени Тараса Шевченко.

Решение о назначении Гнатюк принято после увольнения Антона Дробовича, срок полномочий которого истек в декабре 2024 года. Дробович возглавлял Институт с 2019 года, а до него на этой должности работал Владимир Вятрович, который сейчас депутат Верховной Рады.

К слову, Антон Дробович – украинский общественный и государственный деятель. Он является экспертом в сфере коммуникаций, образования и культуры. За свою карьеру Дробович написал несколько академических курсов и лекций, а также более 50 научных публикаций в сфере философии, культурологии и антропологии.

Он также работал руководителем образовательных программ Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр" и экспертом Института общественно-экономических исследований.