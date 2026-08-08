Спешила к дочери после смены: в Киевской области российская ракета убила парикмахершу Юлию Коновал

В ночь на 5 августа российские оккупационные войска нанесли ракетный удар по Киевской области, унеся жизни мирных жителей. Одной из жертв атаки стала жительница села Ясная Звезда Юлия Коновал, которая погибла непосредственно на железнодорожной станции "Квитнева".

Женщина возвращалась домой после первой рабочей смены после больничного, где ее ждала маленькая дочь Полина. Об этом сообщили в Носовской Раде.

Что известно о гибели Юлии Коновал в Киевской области?

Трагедия произошла, когда женщина вместе с другими пассажирами находилась на перроне. Вражеский снаряд попал в станцию "Квитнева", взяв жизнь Юлии и причинив невосполнимое горе ее семье.

Знакомые и родные вспоминают Юлию как чрезвычайно талантливую парикмахершу и настоящую мастерицу. Она посвятила этому делу много лет, даря клиентам красоту и положительные эмоции. В Носовском горсовете отметили, что женщину уважали не только за высокий профессионализм.

Ее ценили не только за профессионализм, известный далеко за пределами общины, но и за искренность, доброту, отзывчивость и готовность всегда поддержать. Для родных она была любящей дочерью, заботливой мамой, для друзей и коллег – надежным человеком, который всегда встречал с улыбкой,

– рассказали в местной администрации.



Юлия Коновал погибла в результате вражеской атаки на станцию "Квитнева" в Киевской области / Фото из фейсбука Владимира Игнатченко

Около трех месяцев назад женщина сменила место работы и устроилась на склад в селе Квитневое, что в Броварском районе. Роковая ночь стала для нее первым выходом на смену после перенесенного больничного. Она очень спешила домой, где ее с нетерпением ждала дочь, однако российский террор не дал этим планам осуществиться.

Вместе с другими пассажирами Юлия отправилась в свой последний путь. Ее жизнь прямо на перроне железнодорожной станции, как и жизни других невинных людей, оборвала российская ракета. В глубокой скорби остались мама, дочь, брат, сестра, родные, друзья, коллеги и все, кто знал и любил Юлию,

– говорится в официальном сообщении.

"24 Канал" выражает искренние соболезнования родным и близким Юлии Коновал в связи с ее трагической гибелью на станции "Квитнева" в результате российского обстрела. Вечная память.

Напомним, что во время атаки 5 августа российские войска применили баллистическое вооружение для нанесения ударов по Киевской области. Взрывы раздавались в районе Киева, Броваров и Белой Церкви. Тогда в результате вражеских действий в столичном регионе пострадали десятки людей, а 17 человек стали жертвами атаки.

На станции "Квитнева" в Киевской области обнаружили тела 8 погибших. Это были пассажиры, которые ждали поезд.