Просила показать фото Шеремета, чтобы хоть знать, кто это, – Кузьменко
Источник:"Сегодня"
Одна из подозреваемых по делу об убийстве Павла Шеремета Юлия Кузьменко призналась, что до заключения практически ничего не знала о журналисте. Она добавила, что, находясь за решеткой, попросила показать фото Шеремета,
Как вспомнила Юлия Кузьменко в интервью, когда журналист умер, она из любопытства посмотрела в интернете детали о Шеремете.
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Поразительно, но именно этот шаг следствие расценило как одно из доказательств ее причастности к убийству.
То есть, по версии следствия, получается, что, якобы, я убила Шеремета, а потом зашла в интернет посмотреть, кто же это такой,
– сказала Кузьменко.
Находясь за решеткой, украинская волонтер и врач просила принести фото Шеремета, "чтобы хоть знать, кто это такой".
Больше о деле убийства Шеремета
- Андрея Антоненко, Яну Дугар и Юлию Кузьменко подозревают в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета.
- В конце июня Шевченковский райсуд Киева продлил на 2 месяца меру пресечения Яне Дугар и Юлии Кузьменко. Последняя будет находиться под круглосуточным домашним арестом.
- 30 апреля суд выпустил из СИЗО еще одного обвиняемого – Андрея Антоненко. Он пробыл за решеткой последние 1,5 года. Сейчас он находится под домашним арестом.