Юлия Лапутина уходит с должности Министра по делам ветеранов
Источник:Тарас Мельничук
В Раду поступило заявление Лапутиной Юлии об отставке с должности Министра по делам ветеранов. Об этом сообщили в парламенте.
Украину ждут кадровые изменения в правительстве. Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.
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Лапутину просили "уйти" еще раньше
5 февраля стало известно, что в Верховную Раду поступило заявление об освобождении от Лапутиной Юлии Анатольевны. Чиновник сообщила о желании уйти в отставку с должности Министра по делам ветеранов.
Заявление госпожи Лапутиной / Фото Движение "Честно"
Следует заметить, что осенью 2023 года общественный совет при Минветеранов публично попросил министра уйти с поста. Также он обращался к правительству страны и Президенту с просьбой уволить Лапутину. Общественный совет подчеркнул, что ее деятельность неэффективна. Чиновницу раскритиковали из-за отсутствия сформированной государственной политики ветеранов.
В чем именно упрекали Лапутину:
- Нехватка новых законопроектов, утвержденных правительством стратегий и концепций, или хоть "чего-то, что помогает ветеранам";
- Упадок Минветеранов как институции – частые кадровые изменения и изменения структуры министерства, катастрофический отток кадров.
- Отсутствие диалога с общественностью, непосещение важных мероприятий и заседаний комитетов Рады и так далее.
Что известно о Лапутиной
- Родилась в 1967 году в Киеве. Закончила Киевский государственный институт физкультуры, получила профессию преподавателя-тренера, в 1996 году окончила Академию Службы безопасности Украины по специальности "Правоведение".
- Кандидат психологических наук.
- В 1992 – 2020 годах служила в СБУ.
- В 2014 – 2020 годах, как служащая СБУ, участвовала в выполнении задач в зоне АТО/ООС.
- В сентябре – декабре 2014 года была командиром оперативной группы СБУ в АТО. Тогда в составе первой ротации опергруппы СБУ высадилась на Краматорском аэродроме, когда город уже находился в осаде.
- 25 марта 2020 года Лапутина получила воинское звание генерал-майора. Она стала второй женщиной-генералом в истории независимой Украины.
- В июне 2020 года вошла в Консультативный совет по вопросам ветеранов войны, семей погибших (умерших) защитников Украины.
- Затем работала генеральным директором Директората коммуникации и информационной политики Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий при министре Алексее Резникове.
- С декабря 2022 года стала министром по делам ветеранов.