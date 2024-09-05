У Зеленского резко отреагировали на стратегию Навальной относительно будущего России

Юлия Навальная предложила Западу новую стратегию по России в международно признанных границах, она отметила, что в будущем Европы обязательно будет Россия. Кроме этого, Навальная посоветовала европейцам не поддерживать тех, кто распространяет ненависть и разделять Россию с Владимиром Путиным. Однако она совершенно не является тем человеком, чьи слова содержат смысл.

Такое мнение 24 Каналу высказал советник председателя ОПУ Михаил Подоляк, заметив, что Навальная никак не влияет на события в России. Разделить же Путина и россиян невозможно, ведь оккупанты сознательно идут воевать в Украину.

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Реакция ОПУ о стратегии Навальной относительно будущего России

Подоляк объяснил, что все, что говорит Навальная, не имеет значения, ведь она никак не влияет на процессы в России. Такие, как она, не будут совершать те действия, которые приведут к революционным изменениям в стране-агрессоре. Позиция определенных европейских политиков, которые якобы поддерживают российских оппозиционеров для влияния на Россию, является нонсенсом.

Никакой стратегии Навальной нет, ее выступления без смысла, которые ни на что не повлияют. Точно не она будет решать, какая будет Россия после войны и какие процессы там будут происходить,

– отметил советник председателя ОПУ.

По словам Подоляка, нет никакой концепции "Путин, а не россияне воюют", ведь воюет вся страна. Есть определенное количество россиян, которые поддерживают Украину и выступают против России, но это точно не Навальная.

Большинство россиян совершают военные преступления на территории Украины сознательно. Безусловно, что российский диктатор не отправлял их на войну, если бы они не были готовы воевать против нашей страны,

– отметил советник председателя ОПУ.

Кроме этого, не Навальной решать, чем хотят заниматься и как самоопределяться другие народы в России, например, ингуши, дагестанцы, башкиры и буряты. Эти народы не могут сейчас выйти из состава страны-агрессора и построить свой суверенитет, но это не значит, что они хотят жить под Кремлем.

Россия должна проиграть войну, чтобы переформатировать свое политическое пространство, чтобы появились группы, которые будут понимать, что такое цивилизация и современная конкуренция,

– объяснил Подоляк.

Также нужно будет переписать федеральное устройство, то есть договор, который будет определять, хотят ли те, или другие народы находиться в составе России.