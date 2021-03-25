Юлия Навальная вновь покинула Россию
Юлия Навальная в среду, 24 марта, вновь вылетела в Германию. Пока неизвестно, какой город стал конечной точкой маршрута.
Источник:Интерфакс
Это второй немецкий визит Навальной после заключения ее мужа – оппозиционера Алексея Навального.
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Первый визит Навальной в Германию
- В феврале 2021 года Навальная летала во Франкфурт. Причина визита пока неизвестна.
- В то же время первое путешествие жены оппозиционера в Германию спровоцировало скандал.
- Российский блогер Артемий Лебедев заявил, что у Навальной якобы есть немецкое гражданство. Он даже опубликовал ее фейковые немецкие документы.
- Впоследствии блогер опроверг свои слова и извинился перед Навальной. Однако женщина заявила, что не принимает извинений от "труса".
- В Москву Навальная вернулась 22 февраля.
Арест Навального: последние новости
- Сейчас Алексей Навальный находится в колонии № 2 в городе Покров.
- Оппозиционер описал свои условия пребывания там словами "не представлял, что можно устроить настоящий концлагерь".
- Адвокаты политика рассказали, что состояние оппозиционера ухудшилось. У него "сильные боли в спине и он не чувствует ногу".
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