Юлія Навальна знову покинула Росію
Юлія Навальна у середу, 24 березня, знову вилетіла до Німеччини. Наразі невідомо, яке місто стало кінцевою точкою маршруту.
Джерело:Интерфакс
Це другий німецький візит Навальної після ув'язнення її чоловіка – опозиціонера Олексія Навального.
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Перший візит Навальної до Німеччини
- У лютому 2021 року Навальна літала до Франкфурта. Причина візиту наразі досі невідома.
- Водночас перша подорож дружини опозиціонера до Німеччини спровокувала скандал.
- Російський блогер Артемій Лебедев заявив, що Навальна нібито має німецьке громадянство. Він навіть опублікував її фейкові німецькі документи.
- Згодом блогер спростував свої слова і вибачився перед Навальною. Однак жінка заявила, що не приймає вибачень від "боягуза".
- До Москви Навальна повернулася 22 лютого.
Арешт Навального: останні новини
- Наразі Олексій Навальний перебуває у колонії № 2 у місті Покров.
- Опозиціонер описав свої умови перебування там словами "не уявляв, що можна влаштувати справжній концтабір".
- Адвокати політика розповіли, що стан опозиціонера погіршився. Він "має сильні болі у спині і не відчуває ногу".
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