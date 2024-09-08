"Слова Навальной ошарашили": чего хочет лжеоппозиционерка

Во время выступления на 19-м Бледском стратегическом форуме так называемая российская оппозиционерка Юлия Навальная предложила Западу новую стратегию в отношении России в международно признанных границах. Однако она и словом не обмолвилась о войне в Украине.

Навальная также продвигает тезис, что, мол, вторжение в Украину – это лишь "война Путина", а не россиян. Председатель благотворительного фонда "Русь сидящая" Ольга Романова в разговоре с 24 Каналом объяснила, что ее больше всего удивило в выступлении Навальной.

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Ни слова о войне

Недавно Юлия Навальная обратилась к европейским странам. На собрании европейской политической элиты в Словении она просила Запад выработать определенную стратегию в отношении России, ведь в будущем Европы, мол, Россия обязательно будет. Конечно, Навальная также заявила, что надо разделять Россию и Владимира Путина.

Это все, конечно, очень интересно, но не было ни одного слова об Украине. Ни слова о войне и поражениях российской армии. Создается впечатление, как будто в России вот уже сегодня проходят выборы, и российские "оппозиционеры" принимают в них участие и очень хотят понравиться избирателям, которых ненавидят,

– отметила Ольга Романова.

Напомним, что ранее Навальная жаловалась на то, что украинцы не хотят искать "хороших" россиян, которые якобы выступают против войны. Не обошлось и без заявлений, что это Путин ведет войну, а не вся Россия. Конечно, это же Путин лично убивает украинцев на фронте, выпускает ракеты по гражданским и сам обслуживает российский ВПК.

"Судьба России решается в Украине, это очевидно. Надо говорить и думать только об Украине, и, может, тогда ты имеешь право быть российским политиком. Если ты делаешь вид, что войны существует, тебе вообще нет места в борьбе за электорат. Но сейчас нет даже намека на то, что в России будут выборы, тем более честные. Сейчас оппозиционеры "ковыряются в носу", выдавая это за политику. А политика – это Украина, все остальное – это Путин", – подчеркнула Романова.

Важно! В Офисе Президента Украины отреагировали на выступление Юлии Навальной. Советник главы ОПУ отметил, что стратегия Навальной и ее выступления не имеют никакого смысла. Ведь не она будет решать, какой Россия будет после войны и какие процессы там будут происходить.