Такое мнение высказал "24 Канал" политолог Олег Постернак, отметив, что это может стать хорошей новостью, ведь Свириденко действительно наладила неплохие связи с американцами, особенно после подписания соглашения о минеральных ресурсах Украины, которое она сопровождала. Между тем на пост премьер-министра сейчас претендуют несколько потенциальных кандидатов.

Что будет с украинским правительством?

Политолог предположил, что, возможно, премьер-министром снова может стать Денис Шмыгаль. Он, приступая к любой должности, предпринимает системные ключевые антикризисные шаги для того, чтобы навести порядок в этой сфере – будь то энергетика или оборона (и без единого коррупционного скандала). Украинцы уже пережили вместе с ним одну из самых сложных зим.

Обратите внимание! После анонсированных изменений в правительстве Владимир Зеленский уже встретился со Шмыгалем. Президент заслушал доклад министра энергетики.

Постернак предположил, кто станет премьер-министром: смотрите видео

Среди потенциальных кандидатов также есть министр обороны Михаил Федоров, однако он достаточно эффективен на своей должности. Кроме того, вероятно, что президент Украины может выбрать кого-то из действующих или бывших силовиков. Ведь Зеленский уже анонсировал изменения и в командованиях.

Однако давайте скажем правду. Наверное, для президента и для страны в условиях военного положения фигура премьер-министра является все-таки даже не второстепенной. Возможно, на эту должность президенту нужен не амбициозный исполнитель, способный оперативнее реагировать на риски, с которыми сталкивается Украина в сфере жилищного строительства, критической инфраструктуры, энергетики, подготовки к зиме, контрактов на вооружение. Здесь нужен менеджер,

– подчеркнул политолог.

Он добавил, что Свириденко – хороший "менеджер", но в условиях мирного времени. Сейчас, к сожалению, ей не удалось наладить сотрудничество с парламентом и справиться с политическим контекстом своей должности. Хотя как экономист она старалась быть максимально полезной, несмотря на все вызовы.