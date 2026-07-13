Таку думку 24 Каналу висловив політолог Олег Постернак, зазначивши, що це може стати хорошою новиною, адже Свириденко дійсно напрацювала непогані зв'язки з американцями, особливо після підписання угоди про мінеральні ресурси України, яку вона супроводжувала. Тим часом на посаду прем'єр-міністра зараз є кілька потенційних кандидатів.

Що буде з українським урядом?

Політолог припустив, що, можливо, прем'єр-міністром знову може стати Денис Шмигаль. Він, приходячи на будь-яку посаду, робить системні ключові антикризові кроки для того, щоб в цій сфері навести лад – чи то енергетика, чи оборона (і без жодного корупційного кейсу). Українці вже пройшли разом з ним одну з найскладніших зим.

Зауважте! Після анонсованих змін в уряді Володимир Зеленський вже зустрівся зі Шмигалем. Президент заслухав доповідь міністра енергетики.

Постернак припустив, хто стане прем'єр-міністром: дивіться відео

Серед потенційних кандидатів також є міністр оборони Михайло Федоров, однак він досить ефективний на своїй посаді. Крім того, ймовірно, що президент України може обрати когось з чинних або колишніх силовиків. Адже Зеленський вже анонсував зміни і в командуваннях.

Проте, давайте і правду скажемо. Напевно, для президента і для країни в умовах воєнного стану фігура прем'єр-міністра є все ж таки навіть не другорядною. Можливо, на цій посаді президенту потрібен не амбітний виконавець, здатний оперативніше реагувати на ризики, з якими стикається Україна щодо житлової, критичної інфраструктури, енергетики, підготовки до зими, контрактів на озброєння. Тут потрібен менеджер,

– наголосив політолог.

Він додав, що Свириденко є гарним "менеджером", але в умовах мирного часу. Зараз, на жаль, їй не вдалось налагодити співпрацю з парламентом та впоратись з політичним бекграундом її посади. Хоча як економіст вона намагалася бути максимально корисною, попри усі виклики.