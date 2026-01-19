Суд не смог принять решение об аресте имущества Юлии Тимошенко: когда состоится следующее заседание
- Высший антикоррупционный суд перенес рассмотрение ходатайства САП об аресте имущества Юлии Тимошенко на 20 января.
- Сторона защиты настаивала на открытом рассмотрении дела с трансляцией, но суд ограничил доступ, поддержав позицию прокуратуры.
Высший антикоррупционный суд перенес рассмотрение ходатайства САП об аресте имущества народного депутата и главы фракции "Батькивщина" Юлии Тимошенко. По словам защиты, суд отказал им в открытом заседании дела.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на ее адвоката Александра Готина в комментарии для Укринформа.
Что произошло во время заседания 19 января?
По словам адвоката, сторона защиты настаивала на открытом рассмотрении дела с возможностью трансляции судебного процесса. В то же время детектив возразил против публичного формата заседания.
Мы ставили вопрос о полном доступе граждан к ходу дела, чтобы был открытый доступ и трансляция всего процесса. Детектив был против открытого рассмотрения,
– заявил Готин.
Адвокат добавил, что ВАКС стал на сторону прокуратуры, ограничил доступ к заседанию и принял решение о переносе рассмотрения ходатайства. Следующее заседание состоится 20 января, в 13:30.
Ранее, в пятницу, 16 января, суд избрал Юлии Тимошенко меру пресечения в виде залога в более 33 миллионов 280 тысяч гривен. При этом прокурор САП требовал залог в 50 миллионов гривен.
В чем обвиняют Тимошенко?
14 января утром она стала фигуранткой уголовного производства. САП и НАБУ сообщили ей о подозрении. По данным следствия, речь идет о вероятных попытках подкупа народных депутатов различных политических сил с целью влияния на их голосование за отдельные законопроекты.
Впоследствии НАБУ обнародовало аудиозаписи, которые, по мнению правоохранителей, могут свидетельствовать о причастности народного депутата к правонарушению. В то же время Тимошенко отвергла все обвинения и заявила о намерении обжаловать их в суде.
Она подчеркнула, что обнародованные НАБУ материалы не имеют к ней никакого отношения. Согласно инкриминируемой статье, ей может грозить наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до десяти лет.