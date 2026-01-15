Укр Рус
24 Канал Новости Украины Уплатить залог не получится: счета Тимошенко – заблокированы
15 января, 21:28
3

Уплатить залог не получится: счета Тимошенко – заблокированы

Татьяна Бабич
Основные тезисы
  • Юлия Тимошенко сообщила, что ее счета заблокированы.
  • Она считает это попыткой давления.

Руководительница фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко планировала оплатить залог в якобы "откровенно заказном политическом деле". Впрочем, сделать этого ей не удастся, ведь её счета заблокированы.

Об этом она написала на своей Facebook-странице. Подробности передает 24 Канал.

К теме "Пленки Тимошенко": все о скандальном деле торговли голосами в Раде

Что известно о блокировании счетов Тимошенко?

К вечеру 15 января Юлия Тимошенко столкнулась с проблемой блокировки счетов. По ее словам, она хотела уплатить залог из денег, якобы полученных в качестве компенсации "за политические преследования одного недалекого "диктатора". Однако счета заблокировали еще до решения суда по ее делу.

Стоит отметить, что САП просил суд избрать для Юлии Тимошенко меру пресечения в виде залога в размере 50 миллионов гривен.

Нардеп также пожаловалась на "антикоррупционное правосудие международных мошенников". Она дерзко заявила, что такие решения ее ни в коем случае не остановят.

Вы, наивные, вероятно, думаете, что такими примитивными шагами заставите меня бежать или прекратить борьбу. Вы очень сильно ошибаетесь,
– высказалась Юлия Тимошенко.

Кроме того, в своей заметке она не забыла вспомнить и Виктора Януковича, а также проиллюстрировала высказанное оригинальной картинкой.

Тимошенко заявила о блокировании своих счетов / Скриншот с ее страницы

Что известно о деле Тимошенко?

  • 14 января 2026 года антикоррупционные органы вручили главе фракции "Батькивщина" Юлии Тимошенко подозрение по части 4 статьи 369 Уголовного кодекса Украины. Речь идет о предложении или предоставлении неправомерной выгоды должностному лицу, совершенном в особо крупном размере. За это ей грозит заключение сроком до 10 лет.

  • По версии следствия, Тимошенко организовала схему системного подкупа народных депутатов: им предлагали регулярные денежные выплаты в обмен на лояльное голосование в Верховной Раде по определенным законопроектам. НАБУ обнародовало аудиозаписи, на которых, по данным следствия, обсуждаются конкретные "тарифы" за голосование.

  • Сама Тимошенко все обвинения категорически отвергает. Она заявила, что опубликованные пленки к ней не имеют никакого отношения, назвала дело политическим давлением и пообещала доказать свою невиновность в суде.