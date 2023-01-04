Безумная Чичерина поздравила россиян с Новым годом: пригрозила "укропам" и вспомнила о Донбассе

Российская пропагандистская певица Юлия Чичерина в очередной раз "пробила дно" своим новогодним "поздравлением". Своим обращением сумасшедшая напугала даже россиян.

Видео "приветствие" распространили российские СМИ. Во время своей речи певица сказала, что за десятки лет россиян пытались превратить в "аморфную биомассу", передает 24 канал.

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Чичерина обратилась к "укропам"

Прокремлевская активистка говорила, что русский народ "терпел, когда на Донбассе расстреливали их бабушек на огородах и электриков на столбах". Кроме того, она вспомнила о других сказочных зверствах украинцев, на которые якобы весь цивилизованный мир закрывает глаза.

Посоветую укропам: сдавайтесь, все ваши грехи вымерзнут в наших ГУЛАГах. И вы вернетесь чистенькими в наш русский мир, который переплавит все,

– говорит сумасшедшая.

Кроме того, Чичерина обратилась и к россиянам. Она призвала "всех верных" выбрать кем они хотят стать: бессмертными героями или бесславными предателями.

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Как отреагировали в соцсети

Комментаторы мгновенно принялись критиковать это видео. Некоторые из них отметили, что у России проблема с психиатрическими больницами, ведь они потеряли свою пациентку. Другие намекают на то, что Чичерина "поймала передоз", ведь на видео ее "хорошо штырило".

Примите во внимание! Российская певица Юлия Чичерина уже 8 лет гастролирует исключительно в зоне боевых действий в Украине. В России называют "бьющимся символом Донбасса", а в октябре 2022 года Путин присвоил ей звание заслуженной артистки РФ.

Помнят ли еще россияне ее творчество – неизвестно, поскольку последние 8 лет оно постоянно находится на оккупированных россиянами территориях и поддерживает боевиков незаконных вооруженных формирований и убийц из России.

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