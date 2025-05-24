Россияне заявляют, что зашли в Юнаковку: в УВ "Курск" отреагировали

В ночь на 24 мая российские пропагандистские телеграм-каналы заявили о том, что якобы военные российской армии зашли в Юнаковку, что на Сумщине. В группировке войск "Курск" прокомментировали заявления россиян.

Там говорят, что информация не соответствует действительности. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Общественное Сумы".

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Какова ситуация на Сумщине

Как сообщили в ГВ "Курск", пока никаких данных о заходе российской армии в Юнаковку нет. В DeepState говорят, что в "серой" зоне сейчас находится Новенькое, Журавка, Веселовка, Басовка. Кроме этого, в направлении сел Водолаги и Беловоды Хотинской общины "серая" зона расширилась 12 – 13 мая.

Отметим, что в России не оставляют мечты о том, чтобы захватить Сумы. В частности, во время визита в Курскую область российский диктатор Владимир Путин пошутил о том, что город должен стать российским.

Тогда глава Кремля сказал, что "Мы не можем жить как на полуострове. Нас должно быть больше. Хотя бы Сумы".

По словам Путина, такое же желание владеть Сумской областью было у Александра Хинштейна, поэтому он якобы и был назначен временным губернатором Курской области.