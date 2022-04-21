ЮНЕСКО не будет проводить 45-ю сессию в Казани
Источник:телеграм Александра Ткаченко
В России не состоится 45-я сессия Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО. Ее хотели провести в Казани.
Однако Комитет ЮНЕСКО удовлетворил требование украинской стороны. Об этом сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.
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Победа культурного фронта, – Ткаченко
По его словам, это еще одна победа культурного фронта.
45-я сессия Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО в Казани не состоится,
– заметил Ткаченко.
Он поблагодарил украинское представительство в ЮНЕСКО и коллег-министров, которые помогли нашему государству в этом шаге.
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Напомним, что 46 стран-участниц организации отказались участвовать в 45-й сессии, пока ее возглавляет Россия.
В конце марта Ткаченко призвал перенести сессию из Казани во Львов.
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