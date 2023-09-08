Из-за террористических обстрелов украинских городов ЮНЕСКО предоставила 20 украинским памятникам специальный статус. Этим решением организация обязуется максимально способствовать сохранению украинского наследия.

Об этом сообщило МКИП по итогам заседания комитета ЮНЕСКО по защите культурных ценностей при вооруженном конфликте. При обгсуждении этого решения российская делегация нагло лгала, что никогда не уничтожала украинское наследие.

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Какие объекты включили в список

Впервые о возможности признания украинских памяток во Львове и Киеве наследием под угрозой уничтожения стало известно 5 сентября. Тогда с заявлением об этом выступил Лазарь Элунду, руководитель программы мирового наследия ЮНЕСКО. По его словам, причиной такого решения стали "атаки в буферных зонах" вокруг центра Львова и Софии Киевской.

А уже 7 сентября стало известно, что Украина расширила перечень объектов, находящихся под угрозой уничтожения, до 20. Среди них – шесть деревянных церквей карпатского региона, четыре измерительные пункты Дуги Струве в Херсонской и Одесской областях, а также здание Госпрома в Харькове, Софиевский парк в Умани и Шевченковский заповедник в Каневе, которые принадлежат к предыдущему списку Всемирного наследия.

По словам заместителя министра Анастасии Бондарь, комитет организации одобрил включение всех 20 объектов в список. До этого под защитой ЮНЕСКО с января 2023 находился также центр Одессы.

Как Россия уничтожает украинское культурное наследие