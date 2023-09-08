Про це повідомило МКІП за підсумками засідання комітету ЮНЕСКО із захисту культурних цінностей у разі збройного конфлікту. При цьому на засіданні російська делегація нахабно брехала, що ніколи не знищувала українську спадщину.
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Якіоб'єкти включили до переліку
Вперше про можливість визнання українських пам'яток у Львові та Києві спадщиною під загрозою знищення стало відомо 5 вересня. Тоді із заявою про це виступив Лазар Елунду, керівник програми світової спадщини ЮНЕСКО. За його словами, причиною такого рішення стали "атаки в буферних зонах" довкола центру Львова та Софії Київської.
А вже 7 вересня стало відомо, Україна розширила перелік об'єктів, що знаходиться під загрозою знищення, до 20. Серед них – шість дерев'яних церков карпатського регіону, чотири вимірювальні пункти Дуги Струве в Херсонській та Одеській областях, а також будівля Держпрому в Харкові, Софіївський парк в Умані та Шевченківський заповідник у Каневі, які належать до попереднього списку Всесвітньої спадщини.
За словами заступниці міністра Анастасії Бондар, комітет організації схвалив включення до усіх 20 об'єктів до переліку. До цього під захистом ЮНЕСКО з січня 2023 року знаходився також центр Одеси.
Як Росія нищить українську культурну спадщину
- Включення центру Одеси в список пам'яток ЮНЕСКО під загрозою знищення не зупинило агресора від терористичних атак на місто. Цього липня окупанти нахабно зруйнували Свято-Преображенський собор під час масованого ракетного обстрілу Одеси.
- Також від агресії Росії страждають мистецькі твори українських художників та художниць. На початку війни агресор знищив музей Марії Примаченко на Київщині, а в червні 2023 року підривом Каховської ГЕС ворог знищив дім-музей Поліни Райко
- Особливо ж постраждали від росіян пам'ятки культури на окупованих територіях. Наприклад, ще до повномасштабного вторгнення окупанти системно знищували стародавній Херсонес, а вже у 2022 році викрали з Маріупольського та Херсонського музеїв картини.