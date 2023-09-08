Про це повідомило МКІП за підсумками засідання комітету ЮНЕСКО із захисту культурних цінностей у разі збройного конфлікту. При цьому на засіданні російська делегація нахабно брехала, що ніколи не знищувала українську спадщину.

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Якіоб'єкти включили до переліку

Вперше про можливість визнання українських пам'яток у Львові та Києві спадщиною під загрозою знищення стало відомо 5 вересня. Тоді із заявою про це виступив Лазар Елунду, керівник програми світової спадщини ЮНЕСКО. За його словами, причиною такого рішення стали "атаки в буферних зонах" довкола центру Львова та Софії Київської.

А вже 7 вересня стало відомо, Україна розширила перелік об'єктів, що знаходиться під загрозою знищення, до 20. Серед них – шість дерев'яних церков карпатського регіону, чотири вимірювальні пункти Дуги Струве в Херсонській та Одеській областях, а також будівля Держпрому в Харкові, Софіївський парк в Умані та Шевченківський заповідник у Каневі, які належать до попереднього списку Всесвітньої спадщини.

За словами заступниці міністра Анастасії Бондар, комітет організації схвалив включення до усіх 20 об'єктів до переліку. До цього під захистом ЮНЕСКО з січня 2023 року знаходився також центр Одеси.

Як Росія нищить українську культурну спадщину