Наслідки ворожої атаки на Одещину показали у мережі. Який вигляд має Спасо-Преображенський собор в Одесі із повітря – передає 24 Канал.

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Щемливі кадри наслідків удару по собору

Ворожа атака на собор завдала значних руйнувань. Як повідомив клірик Одеської єпархії УПЦ, архідиякон Андрій Пальчук, частина храму залишилася без даху. Крім того, порушені центральні палі, фундамент, ліпнина та вилетіли всі вікна.

Колосальні руйнування підтверджують і світлини, які ширяться мережею. На опублікованих кадрах видно, ворожа ракета влучила у праву частину собору.



Спасо-Преображенський кафедральний собор з повітря / Фото "Думская"



Масштаби руйнування собору в Одесі / Фото Костянтин та Влада Ліберови

До слова, з-під завалів у соборі дістали Касперівську ікону Божої Матері. Вона є "берегинею Одеси". Чудотворний образ передував у Спасо-Преображенському соборі від 1918 року.

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