Чтобы шли на войну: в России студентов призывного возраста отчисляют из вузов

Россия продолжает полномасштабную войну против Украины, хотя войска оккупантов каждый день уменьшаются. Захватчики решили дополнять резерв армии студентами из вузов.

Юношей призывного возраста просто отчисляют из университетов. Уже зафиксировано немало подобных случаев.

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Обходят законодательство ради войны

После принудительного завершения обучения молодых ребят насильно отправляют воевать против Украины. Враг таким образом усиливает собственную боеспособность.

Россиян в желании захватить Украину даже не останавливает собственное законодательство. Согласно ему, юношам призывного возраста, которые получают очное обучение, дают отсрочку.

Оккупанты цинично обходят любые законы и специально устраивают отчисления, чтобы уже бывший студент тут же пошел воевать.

Отметим, что россияне до сих пор не объявили открытую мобилизацию населения. Пока они это делают скрытно. Уже зафиксированы случаи в Краснодарском крае и даже в Крыму и псевдореспубликах на Донбассе.

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