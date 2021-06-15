Хочется верить, что ошибочно, – Юрчишин о поддержке "Голосом" антиязыкового закона

Некоторые нардепы от "Голоса" поддержали антиязыковые законопроекты, чем внесли их в повестку дня Верховной Рады. Коллега по партии Ярослав Юрчишин надеется, что это действительно произошло случайно.
Нардепы объяснили, что якобы "не досмотрели", когда голосовали. В то же время нардеп считает, что должна быть демократичность принятия важных решений.
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"Как не досмотреть, когда в зале выступало не менее 3 человек о том, что это не только нельзя голосовать, а это включено с нарушением законодательства", – рассказал нардеп.
Дело в том, чтобы попасть в повестку дня, законопроект должен получить решение комитета. Комитет заседает только сегодня, а потому можно прийти к выводу, что "слуги народа" нарушили закон.
"В то же время 5 представителей "Голоса" говорят, что ошибочно (поддержали антиязычные законопроекты – 24 канал). Нам хочется в это верить, но после ряда других голосований это уже укладывается в определенную систему", – подытожил Юрчишин.Справка. Антиязыковые законопроекты поддержали такие депутаты от "Голоса":
- Ярослав Железняк;
- Кира Рудик;
- Андрей Осадчук;
- Роман Костенко;
- Ярослав Рущишин.
Что известно о документах
- Они должны отсрочить положение языкового закона, в котором говорится об обязательном показе фильмов на телевидении на украинском языке.
- Как известно, инициировали законопроекты нардепы от "Слуги народа" Никита Потураев и Евгения Кравчук.
- Они уверяли, что такое решение необходимо из-за карантина, что "делает невозможным создание качественного украинского кино".