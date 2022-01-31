Юридическая Крымская область, – Резников назвал варианты сопротивления оккупации полуострова

Россия оккупировала Крым совершенно прагматично. Однако ошибки были и в Конституции Украины, в частности, о статусе полуострова.

Такое мнение высказал министр обороны Алексей Резников. По его наблюдениям, остров ошибочно записали в Конституции как Автономную Республику.

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"Юридически это могла быть Крымская область. Если бы это была область, никакого "референдума" и парламента Крыма не было бы. Однако история не знает сослагательного наклонения. Имеем то, что имеем", – подчеркнул Резников.

Резников: Захват админзданий не повторится

Министр обороны отметил, что россияне "взяли" Крым прагматично. Все из-за слабости Украины, отсутствия стабильной центральной власти и возможности играть в игрушку под названием "референдум".

Крым им легко дался, потому что Запад позволил им это сделать. Сейчас уже так не получится,

– отметил он.

Также Резников добавил, что в Кремле хотят быть уверены, что часть население будет встречать их с цветами на улицах. Для этого требуется внутренний дисбаланс.

Вооруженные силы Украины готовы противостоять агрессии Кремля и защищать нашу землю. К тому же, международные партнеры поддерживают суверенитет, терцелостность Украины и готовы вводить против России новые усиленные санкции.

"То, что произошло в Донецке и Луганске, когда оккупанты захватывали админздания, уже не повторится. Страна изменилась. Ни в Харькове, ни в Сумах, ни Чернигове, ни где-либо никто не даст это сделать", – убежден глава Минобороны.

Последние заявления Резникова: кратко

Резников заявил, что есть определенные государства, которые тайком от России помогают Украине вооружением. Возможно, когда-нибудь министерство и обнародует их.

Министр обороны прокомментировал возможную агрессию против Украины с белорусской территории. Он считает, что все же самая большая угроза таки подстерегает возле восточной украинской границы.

Глава Минобороны также рассказал, что все новое оружие зарубежные партнеры дали Украине добровольно. Никаких финансовых или политических обязательств не было.

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