Юридическая Крымская область, – Резников назвал варианты сопротивления оккупации полуострова

31 января 2022 , 20:05
Читати новину українською

Источник:

"Левый берег"

Россия оккупировала Крым совершенно прагматично. Однако ошибки были и в Конституции Украины, в частности, о статусе полуострова.

Такое мнение высказал министр обороны Алексей Резников. По его наблюдениям, остров ошибочно записали в Конституции как Автономную Республику.

По теме Украинец пытался вывезти в оккупированный Крым боеприпасы

"Юридически это могла быть Крымская область. Если бы это была область, никакого "референдума" и парламента Крыма не было бы. Однако история не знает сослагательного наклонения. Имеем то, что имеем", – подчеркнул Резников.

Резников: Захват админзданий не повторится

Министр обороны отметил, что россияне "взяли" Крым прагматично. Все из-за слабости Украины, отсутствия стабильной центральной власти и возможности играть в игрушку под названием "референдум".

Крым им легко дался, потому что Запад позволил им это сделать. Сейчас уже так не получится,
– отметил он.

Также Резников добавил, что в Кремле хотят быть уверены, что часть население будет встречать их с цветами на улицах. Для этого требуется внутренний дисбаланс.

Важно! Вооруженные силы Украины готовы противостоять агрессии Кремля и защищать нашу землю. К тому же, международные партнеры поддерживают суверенитет, терцелостность Украины и готовы вводить против России новые усиленные санкции.

"То, что произошло в Донецке и Луганске, когда оккупанты захватывали админздания, уже не повторится. Страна изменилась. Ни в Харькове, ни в Сумах, ни Чернигове, ни где-либо никто не даст это сделать", – убежден глава Минобороны.

Последние заявления Резникова: кратко

  • Резников заявил, что есть определенные государства, которые тайком от России помогают Украине вооружением. Возможно, когда-нибудь министерство и обнародует их.
  • Министр обороны прокомментировал возможную агрессию против Украины с белорусской территории. Он считает, что все же самая большая угроза таки подстерегает возле восточной украинской границы.
  • Глава Минобороны также рассказал, что все новое оружие зарубежные партнеры дали Украине добровольно. Никаких финансовых или политических обязательств не было.

Важно – военные учения у оккупированного полуострова: смотрите видео

 

Автор: Роман Стек