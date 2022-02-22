Юридическая основа для агрессии, – Зеленский о "признании" псевдореспублик

Владимир Зеленский заявил, что Россия "признала" псевдореспублики с определенной целью. В частности для того, чтобы создать почву для дальнейшей агрессии.

Соответствующее заявление президент Украины сделал 22 февраля. Это случилось во время брифинга с президентом Эстонии Аларом Карисом.

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Россия заложила почву для дальнейшей агрессии

Владимир Зеленский заявил, что рассматривает визит Эстонии как проявление солидарности со стороны страны, которая является другом и партнером Украины. Добавил, что это особенно важно на фоне "признания" Россией квазиреспублик.

Признание Россией псевдореспублик – это новый акт агрессии против Украины, который требует немедленной реакции со стороны международных партнеров, международного сообщества. Считаем, что этим решением Россия создает юридическую основу для дальнейшей вооруженной агрессии против государства Украина,

– пояснил Владимир Зеленский.

Добавил также, что Россия нарушила все возможные двух – и многосторонние международные обязательства, резолюцию Совета Безопасности ООН от 17 февраля 2015 года.

Президент также подытожил, что это беспрецедентный вызов не только для Украины, а для Европы и мира в целом.

Заявления Владимира Зеленского после "признания" Россией боевиков

После "признания" Владимиром Путиным псевдореспублик Донбасса Владимир Зеленский в ночь на 22 февраля обратился к украинцам.

Президент заявил, что признание Россией боевиков – это фактически выход из "Минска".

Владимир Зеленский пояснил, что сегодняшними и завтрашними возможными решениями Россия легализует свои войска, которые фактически находились в оккупированных регионах Донбасса с 2014 года.

Но президент заверил, что мы преданы мирному и дипломатическому пути и будем идти по нему. Добавил, что провел переговоры с мировыми лидерами: президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером Германии Олафом Шольцом, президентом США Джо Байденом, а также с премьером Британии Борисом Джонсоном.

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