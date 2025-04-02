Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на рассказ нацгвардейца "Агента".

К теме Проект "Контракт 18 – 24" распространился на Нацгвардию и Госпогранслужбу

Какова история "Агента" в Нацгвардии

В первые дни полномасштабного вторжения офицер запаса пришел в центр комплектования, но мужчине сказали ждать и не взяли в армию. Попасть в армию Юрию удалось в следующем – 2023 году. Тогда его мобилизовали в ряды Национальной гвардии Украины.

Военного опыта у мужчины не было, если не учитывать обучение на военной кафедре. Позывной "Агент" мужчина получил из-за своей гражданской профессии в торговле. В рядах НГУ Юрий прошел обучение, а постоянные тренировки позволили получить необходимые навыки. После боевого слаживания вместе со своим подразделением "Агент" отправился на фронт.



"Агент" прошел путь от гражданского до боевого командира / Фото предоставлено 24 Каналу

Я проделывал маршруты от пункта временной дислокации до переднего края. Ездил с бойцами в качестве старшего машины. Мы подъезжали к определенной точке, пересаживались в бронетранспорт и отправлялись на передний край, где происходила ротация. Все направления в то время высекались противником – они вели постоянное наблюдение за заездом, перекрывали логистику. Были удары и FPV-дронами, но, Слава Богу, как-то повезло. Если воспринимать это, как работу, то есть задача, и ее надо выполнить. Нет времени на эмоции. Страх появляется только после возвращения из ротации. Когда же ты там – думаешь только о выполнении поставленной задачи,

– говорит нацгвардеец.

"Агент" воевал на нескольких направлениях, оборонял Угледар и Покровск. И тактика действий врага отличалась.



"Агент" прошел самые ожесточенные участки фронта в Донецкой области / Фото предоставлено 24 Каналу

"Штурмы там были преимущественно пехотные, в Угледаре же – механизированные. Помню, после 1 сентября на шахте Южнодонбасская №1 велась оборона. Мы уже заезжали, и оккупанты нас "встречали" минометами. Была одна дорога и одна точка эвакуации. На подъезде к ней бронетранспорт подбили ПТУРом. Он попал под дно, выбил два колеса и пробил бак. Мы все же добрались до условной позиции, забрали наших ребят и военнослужащих 72-й бригады ВСУ. Но я понимал, что на этом транспорте мы долго не проедем. Знал, где находятся наши позиции, которые были на оттяжке. Там был расчет БПЛА. Я вышел на них по рации. К ним была вентиляционная шахта, где мы могли спрятать бронетранспорт и пехоту", – вспоминает Юрий.

Во время движения их догнал вражеский ударный FPV-дрон с кумулятивным зарядом.

Он попал в запасное колесо, и кумулятивная струя пошла в заднее стекло. Машина загорелась, но мы как-то доехали. Эвакуировали личный состав, я доложил командиру ситуацию. Вместе спланировали дальнейшие действия эвакуации личного состава и бронетранспорта. До рассвета приехали смежные подразделения, забрали бойцов, поменяли колесо, подключили напрямую бак и выехали,

– говорит нацгвардеец.



Юрий "Агент" вместе с собратьями / Фото предоставлено 24 Каналу

Сейчас Юрий – заместитель командира роты. Офицер организует тренировки для своих бойцов и совершенствуется сам.

"Есть новоприбывшие военнослужащие разного возраста, различной физической и психологической подготовки. Мы их подтягиваем до одного уровня и мотивируем. Страшно всем. Все люди боятся – это нормальное явление. Но, когда ты включаешься в работу, страх исчезает. Кто-то может впасть в ступор или панику, но для этого есть собратья, которые помогут", – уверяет "Агент".

История Юрия "Агента" в Нацгвардии: смотрите видео