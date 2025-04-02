Путь от гражданского до боевого командира: как война изменила жизнь "Агента" Нацгвардии

Командиру взвода тернопольского подразделения Национальной гвардии Юрию, с позывным "Агент", 36 лет. До полномасштабного вторжения занимался оптовой торговлей, увлекался спортом. Но война сделала из него настоящего боевого офицера.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на рассказ нацгвардейца "Агента".

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Какова история "Агента" в Нацгвардии

В первые дни полномасштабного вторжения офицер запаса пришел в центр комплектования, но мужчине сказали ждать и не взяли в армию. Попасть в армию Юрию удалось в следующем – 2023 году. Тогда его мобилизовали в ряды Национальной гвардии Украины.

Военного опыта у мужчины не было, если не учитывать обучение на военной кафедре. Позывной "Агент" мужчина получил из-за своей гражданской профессии в торговле. В рядах НГУ Юрий прошел обучение, а постоянные тренировки позволили получить необходимые навыки. После боевого слаживания вместе со своим подразделением "Агент" отправился на фронт.



"Агент" прошел путь от гражданского до боевого командира / Фото предоставлено 24 Каналу

Я проделывал маршруты от пункта временной дислокации до переднего края. Ездил с бойцами в качестве старшего машины. Мы подъезжали к определенной точке, пересаживались в бронетранспорт и отправлялись на передний край, где происходила ротация. Все направления в то время высекались противником – они вели постоянное наблюдение за заездом, перекрывали логистику. Были удары и FPV-дронами, но, Слава Богу, как-то повезло. Если воспринимать это, как работу, то есть задача, и ее надо выполнить. Нет времени на эмоции. Страх появляется только после возвращения из ротации. Когда же ты там – думаешь только о выполнении поставленной задачи,

– говорит нацгвардеец.

"Агент" воевал на нескольких направлениях, оборонял Угледар и Покровск. И тактика действий врага отличалась.



"Агент" прошел самые ожесточенные участки фронта в Донецкой области / Фото предоставлено 24 Каналу

"Штурмы там были преимущественно пехотные, в Угледаре же – механизированные. Помню, после 1 сентября на шахте Южнодонбасская №1 велась оборона. Мы уже заезжали, и оккупанты нас "встречали" минометами. Была одна дорога и одна точка эвакуации. На подъезде к ней бронетранспорт подбили ПТУРом. Он попал под дно, выбил два колеса и пробил бак. Мы все же добрались до условной позиции, забрали наших ребят и военнослужащих 72-й бригады ВСУ. Но я понимал, что на этом транспорте мы долго не проедем. Знал, где находятся наши позиции, которые были на оттяжке. Там был расчет БПЛА. Я вышел на них по рации. К ним была вентиляционная шахта, где мы могли спрятать бронетранспорт и пехоту", – вспоминает Юрий.

Во время движения их догнал вражеский ударный FPV-дрон с кумулятивным зарядом.

Он попал в запасное колесо, и кумулятивная струя пошла в заднее стекло. Машина загорелась, но мы как-то доехали. Эвакуировали личный состав, я доложил командиру ситуацию. Вместе спланировали дальнейшие действия эвакуации личного состава и бронетранспорта. До рассвета приехали смежные подразделения, забрали бойцов, поменяли колесо, подключили напрямую бак и выехали,

– говорит нацгвардеец.



Юрий "Агент" вместе с собратьями / Фото предоставлено 24 Каналу

Сейчас Юрий – заместитель командира роты. Офицер организует тренировки для своих бойцов и совершенствуется сам.

"Есть новоприбывшие военнослужащие разного возраста, различной физической и психологической подготовки. Мы их подтягиваем до одного уровня и мотивируем. Страшно всем. Все люди боятся – это нормальное явление. Но, когда ты включаешься в работу, страх исчезает. Кто-то может впасть в ступор или панику, но для этого есть собратья, которые помогут", – уверяет "Агент".

История Юрия "Агента" в Нацгвардии: смотрите видео