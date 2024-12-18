Исключение Бойко из Комитета ВР: поименный список депутатов, которые не поддержали голосование

Верховная Рада 18 декабря провалила голосование за отзыв Юрия Бойко с должности члена Комитета по правам человека. Не голосовали или выступили против этого 52 народных депутата.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на обнародованные на сайте парламента результаты голосования.

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Кто не проголосовал за отзыв Бойко

Пророссийский политик Юрий Бойко является членом Комитета ВР по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, национальных меньшинств и межнациональных отношений. Чтобы отозвать его с должности не хватило 9 голосов. В то же время "за" проголосовали 217 народных избранников.

Что касается поименного списка, кто не голосовал за отзыв Бойко, то в партии "Слуга народа" было больше всего таки депутатов – 21 человек.

Как голосовали в "Слуге народа" – больше в галерее

В "Европейской солидарности" за отзыв Бойко не голосовали 2 депутата – Степан Кубив и Николай Величкович.

Из "Батькивщины" не голосовали 4 нардепа: Вадим Ивченко, Григорий Немыря, Андрей Николаенко и Сергей Тарута.

Против отзыва Бойко проголосовали только в его родной фракции – "Платформа за жизнь и мир". Там "против" голосовали Александр Колтунович, Юлий Иоффе и Юрий Павленко. Остальные 7 депутатов не голосовали, а еще 11 – вообще отсутствовали. Сам Бойко также не появился в ВР.



Как голосовали во фракции Бойко / Скриншот

Из внефракционных депутатов не голосовали шестеро: Виктор Бондарь, Виктория Гриб, Гео Лерос, Муса Магомедов, Роман Соха и Людмила Буймистер.

Из депутатов партии "Голос" трое народных избранников не поддержали изгнание Бойко: Наталья Пипа, Тамила Ташева и Андрей Шараськин.

Депутатская группа "Доверие" стала единственной среди депутатских фракций, в которой не было тех, кто не голосовал за отзыв Бойко. Правда, стоит заметить, что из 19 депутатов группы присутствовали на голосовании всего 4 (все проголосовали "за").

Очень "интересно" голосовали и в депутатской группе "Восстановление Украины". Из 18 депутатов на голосовании присутствовали только трое – все они не голосовали за отзыв Бойко.



Как голосовали нардепы из "Восстановления Украины / Скриншот

В партии "За будущее" за отзыв Бойко проголосовали только 4 депутата, все остальные – не голосовали или отсутствовали.



Как голосовала партия "За будущее" / Скриншот

Стоит добавить, что 19 декабря ВР вынесет отзыв Бойко из Комитета на повторное голосование. Об этом ранее сообщил Ярослав Железняк.