"В пресс-службе служить не собираюсь": Бутусов рассказал куда и на какую должность мобилизовался
- Юрий Бутусов мобилизовался в Силы обороны в мае 2025 года.
- Он будет служить в Нацгвардии в должности стрелка.
Юрий Бутусов мобилизовался в армию в мае 2025 года. Известный украинский журналист будет воевать в Нацгвардии.
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Что известно
Журналист сообщил, что несколько дней назад он мобилизовался в 13-ю бригаду Нацгвардии "Хартия" в звании солдата на должность стрелка. Сейчас мужчина проходит военную подготовку.
Бутусов отметил, что как журналист он участвовал в боевых действиях, в боях в обороне и в трех штурмовых атаках.
Также он участвовал "в некоторых операциях на планировании и применении войск, в принятии значительного количества тактических и оперативных решений, создании новых воинских частей, распространении современного боевого опыта, в создании центра управления БПЛА в рамках ОТУ и ТГР".
Кроме того, журналист рассказал, что у него разрыв ахилла и проблемы со зрением, из-за чего он не может стрелять с открытого прицела. Впрочем, эту информацию он скрыл от ТЦК. "Я здоров, и точка. И в пресс-службе служить не собираюсь, при всем большом к этой службе уважении", – подчеркнул Бутусов.