Жену, трехмесячную дочь и тещу убила российская ракета: на войне погиб одессит Юрий Глодан

Украинский военнослужащий Юрий Глодан погиб на фронте во время выполнения боевого задания по борьбе с оккупантами. До того как муж ушел на фронт, его жену, трехмесячную дочь и тещу убила российская ракета в Одессе.

О смерти мужчины стало известно 5 ноября. Его тело на фронте смогли опознать побратимы по крестику, который носил одессит.

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Юрий Глодан погиб на фронте

О гибели мужчины сообщил совладелец сети кондитерских магазинов и кафе Make My Cake – Александр Яковенко. В одной из кондитерских Глодан работал до смерти своей семьи.

Юрий Глодан погиб на войне / Фото с фейсбука и инстаграма Юрия Глодана

Яковенко отметил, что хоть и не общался с мужчиной близко, однако отметил, что именно он делал известные в Одессе пасхи от кондитерской. День, когда погибла его семья, был первым его выходным, тогда он вышел в магазин, а когда вернулся, то его мир был разрушен.

23 апреля 2022 года в его семью пришел "русский мир" – российская ракета разрушила жилой комплекс "Тирас" в Одессе. Трагедия отняла жизнь трехмесячной Киры Глодан, ее мамы Валерии и бабушки Людмилы – это семья Юры,

– написал Яковенко.

Совладелец кондитерской подчеркнул, что Юрий поступил как достойный муж украинской нации, а именно пошел служить в ряды ВСУ. В частности, сначала он проходил службу в "Азове", а затем в 3-й штурмовой бригаде.

"Сегодня мы узнали, что он погиб, защищая свою страну. Светлая память, человек с большим сердцем", – рассказал мужчина.



Юрий Глодан погиб на фронте / Фото с фейсбука Александра Яковенко

В заключение он подчеркнул, что именно так сейчас выглядит центр Европы в 21 веке. Он также отметил, что это лишь одна из историй украинской семьи.

Подтвердил смерть мужчины и глава Одесской ОВА Олег Кипер. Он подчеркнул, что мужчина, потеряв само дорогое, погиб, защищая украинцев.

Вечная память Герою и искренние соболезнования родным и близким,

– сказал Кипер.

У военного в Одессе погибла семья от атаки ракетой

Российские захватчики 23 апреля 2022 года пустили по Одессе крылатые ракеты. Так, одна из них попала по жилому дому в комплексе "Тирас" в городе.

В результате атаки погибли 8 человек, среди которых были жена, теща и трехмесячная дочь военного. Он в комментариях журналистам говорил, что во время атаки бетон в доме разорвало, а находившиеся там люди просто не могли выжить.

Глодан подчеркивал, что такой женщины, которая была бы как его жена, ему больше не найти. Он также тяжело переживал утрату собственных членов семьи.

"Я плакал от счастья, когда у нас родилась дочь. И прямо сейчас мне очень трудно осознать то, что моего ребенка, жены и тещи больше нет", – подчеркнул военный.

Глодан прокомментировал гибель своей семьи в Одессе / Видео BBC

Он отметил, что просто не успел их вывести из дома. По его словам, для него тогда "весь мир просто умер перед глазами".