Как в Украине "включают" тревоги: объяснение от Воздушных сил

Когда в Украине объявляют тревогу, довольно быстро на карте появляются отметки об этом, а в областях раздается сигнал об опасности. Как регионы нашего государства окрашиваются в красный цвет во время воздушных тревог – расскажет 24 Канал.

По словам спикера Воздушных сил Юрия Игната, тревогу могут объявить не только ВС, но и местные военные администрации. Об этом он сообщил в эфире телемарафона.

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Кто объявляет тревогу в Украине

Воздушные силы дают информацию о ракетной опасности. Командующий Воздушными силами объявляет воздушную тревогу в соответствии с угрозой – либо это МиГ, либо это баллистика, либо это крылатая ракета либо дроны. Информация подается на соответствующее оперативное подразделение, это оперативный дежурный ГСЧС в Киеве, у которого есть инструкция, как действовать при поступлении такого сигнала. Эта информация принимается и нажимается либо одна кнопка (вся Украина красная), либо по областям. Если три области – он нажимает три кнопки,

– рассказал Игнат.

Также тревогу могут объявить местные военные администрации, если у них есть оперативная информация, что враг вот-вот ударит РСЗО или артиллерией.

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Что по МиГам

Спикер ВС подчеркнул: решения насчет алгоритма тревоги во время взлета МиГа будут принимать на высшем уровне. Воздушные силы продолжат информировать об угрозах через телеграм-канал. 22 ноября уже говорилось об этом, но пока решения от высшего руководства нет.

А вот дроны сейчас атакуют "вразброс", то есть разлетаются по разным регионам. Оккупанты продолжают выискивать слабые места украинской ПВО, а поскольку дроны заходят несколькими группами, то и тревоги продолжительные. Что на уме у россиян и как Украина может противостоять таким атакам – подробно читайте на 24 Канале.