Юрий Игнат в прямом эфире продемонстрировал вещи, которые помогают держать небо

Игнат призвал местные власти присоединяться к усилению ПВО. Для этого не обязательно покупать оружие – есть другие вещи, которые пригодятся нашим титанам.

Спикер Воздушных сил Юрий Игнат ежедневно комментирует текущие события в эфире телемарафона. А 28 декабря он продемонстрировал в прямом эфире те вещи, благодаря которым противовоздушная оборона Украины становится крепче.

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Что показал Игнат

Во время эфира он держал в руках тепловизор. Также на заднем фоне демонстрировали видеоотчет о покупках винницких чиновников. Там городской совет выделил средства на закупку необходимого оборудования.

Юрий Игнат показывает тепловизор в эфире телемарафона / Скриншоты 24 Канала

Тепловизоры используются на зенитно-ракетных комплексах и другом вооружении. Еще купили мощные прожекторы и зарядные станции Bandera Power, которые питают оборудование мобильных огневых групп.

Какая польза от покупок

Даже если старый советский ПЗРК "Игла" снабдить таким оборудованием, это в разы увеличит шансы на поражение "Шахедов". Крупнокалиберный пулемет может поражать цель на расстоянии 1,5 километра, а вот переносной зенитно-ракетный комплекс достигает 4 – 5 километров,

– объясняет представитель ПС.

Игнат призвал местные власти помогать в усилении ПВО

Инвестиции в такое оборудование – это инвестиции в собственную безопасность. В частности, Игнат напомнил, что через Винницкую область регулярно летают "Шахеды". Но ведь они летят по всей Украине. А это значит, что власти разных регионов могут позаботиться о том, чтобы усилить ПВО.

Городские власти не могут купить оружие, потому что просто так этого не сделаешь. Но могут приобрести для мобильных групп пикапы, прожекторы, лазерное целеуказание, тепловизоры, приборы ночного видения. Эти вещи сейчас в дефиците, поэтому их нужно не только приобрести, но и привезти.

Также в дефиците средства радиоэлектронной борьбы, которыми подавляют FPV-дроны. Об этом пресс-секретарь ВС также говорил с местными депутатами.

Есть ли в Украине F-16

Юрий Игнат прокомментировал и то, доставили ли нашему государству долгожданные истребители. Подробнее читайте здесь.

