Нападение на журналиста Макарова: в Нацполиции ответили, установили ли уже личность преступника
- Полиция работает над установлением личности нападавшего на журналиста Юрия Макарова и уже имеет определенные наработки.
- Расследуется уголовное дело по статье об умышленном тяжком телесном повреждении, основной версией является наличие российского следа.
- Состояние пострадавшего удовлетворительное, он находится в больнице, продолжаются следственные действия и назначены экспертизы.
Полиция уже работает над тем, чтобы установить личность, которая напала на журналиста Юрия Макарова. Сейчас в этом направлении уже есть определенные наработки.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова пресс-секретаря Национальной полиции Украины Юлии Гирдвилис в эфире национального марафона.
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Что говорят в полиции об установлении личности нападавшего на Макарова
Юлия Гирдвилис отметила, что продолжаются оперативные мероприятия с целью установления и задержания нападавшего на журналиста Юрия Макарова.
У нас есть определенные наработки и по результатам мы будем обязательно информировать общественность относительно дальнейшего расследования, когда будут известны детали,
– сказала пресс-секретарь Нацполиции.
Правоохранитель напомнила, что инцидент с нападением на Юрия Макарова произошел вечером 16 апреля возле одного из жилых комплексов в Соломенском районе Киева. По предварительной информации, неизвестный неожиданно ударил ножом пострадавшему украинскому журналисту.
"В настоящее время его состояние удовлетворительное, он находится в больнице. Расследуется уголовное производство по статье 121 – это умышленное тяжкое телесное повреждение. Продолжаются следственные действия, назначен ряд экспертиз", – отметила пресс-секретарь.
По данным Гирдвилис, следствие рассматривает несколько версий совершения этого преступления. Среди них есть и версия о личных конфликтах, и версия о нападении, связанный с профессиональной деятельностью Макарова.
Основной версией является наличие российского следа в этом нападении.
К слову, сам Юрий Макаров также рассказал, что предполагает, что к его нападению может быть причастна Россия. Ведь он находился в так называемом "расстрельном списке" вместе с другими известными журналистами.