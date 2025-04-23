Неделю назад я выглядел по-другому, – Юрий Макаров впервые появился на публике после нападения
- Юрий Макаров впервые появился на публике после нападения 16 апреля, посетив допремьерный показ фильма в Киеве.
- Макаров рассказал, что чувствует себя лучше, в больнице рядом с ним был полицейский пост, но охрану после выписки не предоставили.
Юрий Макаров впервые появился на публике после жестокого нападения в Киеве. Журналист говорит, что чувствует себя лучше и "пришел своим ходом", хотя неделю назад был в другом состоянии.
Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на NV. Журналист и исполнительный продюсер Общественного Юрий Макаров впервые после нападения 16 апреля появился на публике.
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Макаров о восстановлении после нападения
Макаров пришел на допремьерный показ фильма “Вальс с системой” в Киеве.
Меня выпустили из больницы через неделю после активного "причинения добра". Это было трогательно и, насколько я могу судить, эффективно. Неделю назад я выглядел иначе и чувствовал себя принципиально иначе. Своим ходом [пришел] и как будто ничего не болит,
– сказал он.
По его словам, в больнице рядом с ним круглосуточно был полицейский пост, но после выписки охраны ему не предоставили.
Как идет расследование, [мне] неизвестно... К следствию привлечено фантастическое количество народа... Подождем [результатов работы следствия],
– отметил журналист.
В комментарии Общественному Макаров также подчеркнул: “Я не связываю нападение со своей журналистской деятельностью.”
Напомним, что 16 апреля на Юрия Макарова совершено нападение в Киеве. Его госпитализировали в тяжелом состоянии. По информации полиции, злоумышленник скрылся с места происшествия. Министр внутренних дел Игорь Клименко заявил, что взял расследование под личный контроль.