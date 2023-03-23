Год неугасающей боли: коллеги чтят погибшего на войне оператора 24 Канала Юрия Олейника

Ровно год назад 23 марта на войне погиб оператор 24 Канала Юрий Олейник. Он отдал жизнь за Украину в бою под Попасной Луганской области.

Коллеги и друзья вспомнили, каким светлым, искренним, самоотверженным и отважным был Юрий Олейник. Монтажер и помощник режиссера 24 Канала Константин Габрийчук собрал рассказ коллег в ролик памяти Юрия Олейника – сына, брата, друга и коллеги.

Важно Оператор 24 канала Юрий Олейник погиб в бою на Луганщине

Был бесстрашным и преданным

Корреспондент Богдан Опока припомнил, как Юрий Олейник был постоянно веселым человеком. Как-то в городском совете во Львове во время пикета Юрий держал камеру и пропал.

Слышу: "Эй, куда по ногам". Он разбрасывает тех всех чуваков, заходит с камерой. Мы снимаем. Он настолько был бесстрашен, настолько не боялся в любой момент защитить,

– вспомнил коллега Юрия.

Богдан Опока рассказал, что Юрий уже 24 февраля – в первый день полномасштабного вторжения – пришел на работу собрать вещи.

"Трудно было поверить, но он шел защищать нас", – заметил Богдан Опока.

Журналистка Маричка Крыжановская вспомнила, как Юрий нес в горы джульетку с человеком с инвалидностью. Они поднимались на Пикуй и Боржаву.



Юлий Олейник помогал нести джульетку, несмотря на боль в суставах / скриншот с видео

Несмотря на болото, Юрий нес джульетку на плечах вместе с другими ребятами. Они не шли, а бежали, потому что это был марафон.

Я была в шоке, как так можно было. Это при том, что у Юры были больные суставы. Он все время был на обезболивающих. Ему было больно. Он это делал, несмотря на боль,

– рассказала журналистка.

Но он об этом никому не рассказывал, хотя и жил на обезболивающих последние три года.

Джульетка – это тележка, которая помогает поднимать в горы людей с инвалидностью.

Коллега вспомнила, что Юра научил ее дочь закатывать глаза и она постоянно его вспоминает. Особенно, когда ребенок так делает.

Он останется с нами точно. Теперь я точно знаю подтверждение фразы: "Герои не умирают"... Я понимаю, что Юра здесь с нами,

– вспомнила коллега.

Памяти Юры Олейника, сына, брата, друга, коллеги: смотрите видео

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Юрий Олейник защищал Украину до последнего

Юрий Олейник пошел на войну в первые дни полномасштабного вторжения. До этого он воевал в АТО в Донецкой области в 2014 – 2015 году.

Был бойцом 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила, выполнявшей задачи в зоне боевых действий.

После возвращения из АТО работал оператором 24 Канала. Юрий Олейник был очень талантлив, работал над проектами "Мы", "Мы 2.0", "Трансплантация", "Сохранить жизнь", а также над созданием проекта "Интервью24", в том числе снимал интервью с ВИЧ-позитивной, "день в скорой", инструкцию по первой домедицинской помощи и многое другое.

Он увлекался фотографией и походами в горы. Был очень талантливым фотографом.

Попрощались с оператором 24 Канала Юрием Олейником в гарнизонном храме святых апостолов Петра и Павла во Львове 31 марта 2022 года.

Выражаем искренние соболезнования семье Юрия Олейника от всех работников 24 Канала и благодарим за героическую борьбу за Украину. Вечная светлая память нашему коллеге и другу.