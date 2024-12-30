Желал смерти Украине: крымский коллаборационист Юрий Прилепа попал в украинский плен

В плен к Силам обороны попал некий Юрий Прилепа из Крыма. Мужчина не только воевал на стороне России, но и укреплял власть оккупантов на полуострове еще с 2014 года. 24 Канал передает детали.

Прилепа служил в одной из самых кровавых бригад, солдаты которой убивали не только украинцев. Они "отличились" также в Чечне и Сирии. Сейчас 155 бригада воюет на Курщине, но у нее проблемы. Так же, как и у другой, не менее потрепанной российской бригады – 810-й. Ту вообще вывели на ротацию.

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Кто такой Юрий Прилепа

Мужчина – житель Алушты. В российскую бригаду призвался из Севастополя, на момент плена служил якобы всего два месяца.

Но Прилепа имеет украинский паспорт и фактически является предателем. Он агитировал за Россию еще с 2014 года. А еще позиционировал себя как участник так называемого "Крымского СМЕРШа". Этой организацией руководит ФСБ, а ее название отсылает к сталинским временам. Тогда это была советская контрразведка, чьи работники были крайне жестокими и действовали в 1943 – 1946 годах. СМЕРШ расшифровывается как "Смерть шпионам".

Конкретно Прилепа в чате "Алушта 24" угрожал идентифицировать тех, кто пишет проукраинские сообщения. А еще врал, что Украина – страна-террорист. И ждал, "когда вас уничтожат на***н".

Однако во время взятия в плен Прилепа был явно смущён и напуган. Где именно его захватили – неизвестно.

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Что известно о бригаде, в которой служил Прилепа

155 бригада дислоцируется во Владивостоке. Солдаты из ее состава воевали в Чечне, Сирии. Они наступали на Мощун в Киевской области, убивали гражданских в Буче, в Ирпене, Гостомеле, захватывали Угледар. Оккупантов подозревают в военных преступлениях, но Путин щедро раздает им награды. Например, уже в марте 2022 года диктатор присвоил бригаде звание гвардейской – "за массовый героизм и отвагу".

Что массово делают захватчики из 155-й, так это гибнут. Их потери в Украине в четыре раза выше, чем в Чечне. Поэтому бригаду активно пополняют зеками.