Во время выполнения боевого задания в Харьковской области погиб военнослужащий из Тернопольской области Юрий Пушкар. Об этом сообщили в Бучацкой городской Раде.

Солдат родился 12 июня 1987 года и жил в селе Переволока. В Вооруженных силах Украины он служил техником-водителем группы связи отделения управления минометной засады.

Свой последний бой боец принял 31 июля 2026 года вблизи населенного пункта Сердобино. Земляки вспоминают его как мужественного человека, который до последнего оставался верным присяге и Украине.

Искренне соболезнуем родным, близким, сослуживцам и всем, кто знал Юрия. Пусть Господь дарует силы пережить эту невосполнимую утрату, а светлая память о Герое навсегда останется в сердцах благодарных украинцев,

– отметили в горсовете.

Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования родным и близким Юрия Пушкаря. Светлая память!

Что еще потеряла Украина?

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На Запорожском направлении во время выполнения боевого задания погиб военнослужащий Артем Коломиец, уроженец Лисичанска Луганской области. Защитник служил в 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригаде.