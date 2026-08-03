О гибели защитника сообщили в Вознесенской Раде.

Что известно о прощании с военным?

По информации горсовета, защитник погиб 28 сентября 2024 года во время выполнения боевого задания в районе населенного пункта Ясеново Покровского района Донецкой области. В городской Раде выразили соболезнования родным и близким погибшего воина.

"Искренне соболезнуем родным и близким защитника. Вместе с вами мы ощущаем эту большую утрату и пребываем в скорби",

– говорится в сообщении.

Траурная церемония начнется 3 августа в 10:00. Колонна отправится от местного морга и пройдет по улицам 228-й Стрелковой дивизии, переулку Ветеринарному, улицам Михайловской, Соборности, Одесской, Киевской, Кутвицкого, Черновола и Школьной. В 10:30 на кладбище района Лагеря состоится прощание с защитником.

Местные власти призвали жителей Вознесенска присоединиться к чествованию памяти Александра Нагайцева и создать "живой" коридор вдоль маршрута траурной процессии.

Кого Украина потеряла на войне?

В Сумах проводили в последний путь 23-летнего пограничника Даниила Баранова. Он поступил на службу в Госпограничную службу в 2022 году, а 17 июля 2026 года получил тяжелые ранения при выполнении боевого задания в Сумской области. Несмотря на усилия медиков, 24 июля военный скончался, а 29 июля его похоронили на Ганновском кладбище.

На Запорожском направлении во время выполнения боевого задания погиб 32-летний военнослужащий Артем Коломиец из Лисичанска. Защитник служил в 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригаде, прошел подготовку в Великобритании и был награжден орденом "За мужество" III степени. Военный погиб 21 июня 2026 года вблизи Комышувахи. Воина похоронили на Аллее Героев в Тернополе.

27 июля, защищая Украину, погиб боевой медик Виталий Гакало. Защитнику, который был фельдшером скорой медицинской помощи, добровольцем ПДМШ, служил в "Госпитальерах" и 67-й отдельной механизированной бригаде, было всего 24 года – до своего 25-летия он не дожил несколько дней. За время полномасштабной войны Виталий эвакуировал раненых с "Азовстали", спасал военных в Донецкой и Курской областях и даже на фронте продолжал учебу, мечтая стать врачом-ортопедом.