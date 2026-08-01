О гибели защитника 31 июля сообщили в Луганской областной государственной администрации.
Что известно о погибшем защитнике?
Артем Коломиец родился 9 мая 1994 года в Лисичанске. Учился в лицее № 8, после девятого класса поступил в Лисичанский промышленно-технологический профессиональный колледж, а впоследствии получил высшее образование в Восточноукраинском национальном университете имени Владимира Даля по специальности "Химические технологии".
До начала полномасштабного вторжения мужчина работал в ООО "Луганское энергетическое объединение". После начала большой войны в 2022 году он был вынужден эвакуироваться в Тернополь.
26 августа 2022 года Артем Коломиец вступил в ряды Сил обороны Украины. Он прошел военную подготовку в Великобритании и служил старшим солдатом артиллерийского взвода 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады. За мужество и самоотверженную службу военный был награжден орденом "За мужество" III степени.Хотите ежедневно читать оперативные и качественные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google
Жизнь Артема Коломиеца оборвалась 21 июня 2026 года вблизи поселка Комишуваха на Запорожском направлении во время выполнения боевого задания. Защитника похоронили в Тернополе на Аллее Героев.
Кого потеряла Украина в войне против России?
Защищая Украину, погиб боевой медик Виталий Гакало. Ему было 24 года – до 25-летия он не дожил несколько дней. Виталий работал фельдшером скорой помощи, учился в медуниверситете и с начала полномасштабной войны спасал раненых. В 2022 году участвовал в эвакуации защитников из "Азовстали", был добровольцем ПДМШ и "Госпитальеров", а впоследствии служил боевым медиком в 67-й отдельной механизированной бригаде.
На войне погиб 23-летний старший солдат Станислав Соломяныйиз Николаевской области. Воин родился 27 мая 2003 года и поступил на службу в ВСУ по контракту в 2023 году. Он был командиром разведывательного отделения и командиром машины разведывательного взвода. Защитник погиб 24 июля 2026 года во время выполнения боевого задания по защите Украины.
Также за независимость Украины погиб Алексей Долгих. Защитник служил водителем штурмового отделения и погиб 14 июля 2024 года во время выполнения боевого задания вблизи поселка Нью-Йорк в Донецкой области. 28 июля с Алексеем Долгим простились в Броварах, после чего его похоронили на Аллее Славы.