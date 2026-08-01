О гибели защитника 31 июля сообщили в Луганской областной государственной администрации.

Что известно о погибшем защитнике?

Артем Коломиец родился 9 мая 1994 года в Лисичанске. Учился в лицее № 8, после девятого класса поступил в Лисичанский промышленно-технологический профессиональный колледж, а впоследствии получил высшее образование в Восточноукраинском национальном университете имени Владимира Даля по специальности "Химические технологии".

До начала полномасштабного вторжения мужчина работал в ООО "Луганское энергетическое объединение". После начала большой войны в 2022 году он был вынужден эвакуироваться в Тернополь.

26 августа 2022 года Артем Коломиец вступил в ряды Сил обороны Украины. Он прошел военную подготовку в Великобритании и служил старшим солдатом артиллерийского взвода 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады. За мужество и самоотверженную службу военный был награжден орденом "За мужество" III степени.

Жизнь Артема Коломиеца оборвалась 21 июня 2026 года вблизи поселка Комишуваха на Запорожском направлении во время выполнения боевого задания. Защитника похоронили в Тернополе на Аллее Героев.

Кого потеряла Украина в войне против России?

Защищая Украину, погиб боевой медик Виталий Гакало. Ему было 24 года – до 25-летия он не дожил несколько дней. Виталий работал фельдшером скорой помощи, учился в медуниверситете и с начала полномасштабной войны спасал раненых. В 2022 году участвовал в эвакуации защитников из "Азовстали", был добровольцем ПДМШ и "Госпитальеров", а впоследствии служил боевым медиком в 67-й отдельной механизированной бригаде.

На войне погиб 23-летний старший солдат Станислав Соломяныйиз Николаевской области. Воин родился 27 мая 2003 года и поступил на службу в ВСУ по контракту в 2023 году. Он был командиром разведывательного отделения и командиром машины разведывательного взвода. Защитник погиб 24 июля 2026 года во время выполнения боевого задания по защите Украины.

Также за независимость Украины погиб Алексей Долгих. Защитник служил водителем штурмового отделения и погиб 14 июля 2024 года во время выполнения боевого задания вблизи поселка Нью-Йорк в Донецкой области. 28 июля с Алексеем Долгим простились в Броварах, после чего его похоронили на Аллее Славы.