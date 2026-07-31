Виталий Гакало – боевой медик, фельдшер скорой медицинской помощи и студент медицинского университета – погиб, защищая Украину. О трагической новости сообщили в Первом добровольческом мобильном госпитале (ПДМШ) и Департаменте здравоохранения Тернопольской ОГА.

Что известно о Виталии Гакало?

Парень родился 10 августа 2001 года. После окончания в 2020 году Кременецкого медицинского профессионального колледжа он начал работать фельдшером на Тернопольской подстанции №3 Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

Каждый день Виталий выезжал на вызовы, спасал людей и набирался профессионального опыта.

Когда началась большая война, ему было всего 20 лет.

В мае 2022 года парень принял участие в эвакуации раненых украинских защитников с "Азовстали", сопровождая бригады экстренной медицинской помощи. Эту гуманитарную миссию называют одной из самых опасных.

В том же году Гакало поступил в Тернопольский национальный медицинский университет на специальность "Медицина". Во время учебы Виталий продолжал работать фельдшером скорой медицинской помощи.

В ноябре 2022 года Виталий стал добровольцем Первого добровольческого мобильного госпиталя имени Николая Пирогова.

Впоследствии Гакало присоединился к "Госпитальерам".

Он пришел к нам совсем юным, почти ребенком по возрасту, но уже сформировавшимся, серьезным специалистом. Виталий был из тех, кто не просто выполнял работу, а обучал других: передавал опыт, показывал на практике сложные манипуляции и фактически подготовил не один экипаж "Госпитальеров",

– рассказывает основательница и командир батальона Яна Зинкевич.

В качестве боевого медика с позывным "Профессор" Виталий выполнял задачи в Донецкой области, в частности в районах Часового Яра, Бахмута, Соледара и на Лиманском направлении.

В 2023 году парень продолжил службу на Лиманском направлении, в 2024 году участвовал в обороне Покровска и прилегающих населенных пунктов, а в 2025 году выполнял боевые задачи на Покровском и Курском направлениях.

В октябре 2025 года Виталий подписал контракт и присоединился к 67-й отдельной механизированной бригаде Вооруженных сил Украины, где продолжил службу в качестве боевого медика.

Даже на передовой доброволец не прекращал учебу. Он находил время для лекций, тестов и выполнения заданий, мечтая после победы стать врачом-ортопедом-травматологом.

Зинкевич вспоминает, что позывной "Профессор" Виталий получил не просто так, а благодаря своим знаниям и способностям. По ее словам, у парня был огромный потенциал, и он мог стать одним из самых молодых докторов медицинских наук.

По словам Зинкевич, гибель Виталия стала большой утратой, ведь он был не только талантливым боевым медиком, но и добрым, светлым и надежным человеком.

Виталий Гакало погиб на войне / Фото ПДМШ и ОГА

Напомним, ранее стало известно, что на войне погиб украинский музыкант и многодетный отец Игорь Ходжаниязов.