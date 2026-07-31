Віталій Гакало – бойовий медик, фельдшер екстреної медичної допомоги та студент медуніверситету – загинув, захищаючи Україну. Трагічну звістку повідомили в Першому добровольчому мобільному шпиталі (ПДМШ) та Департаменті охорони здоровʼя Тернопільської ОДА.

Що відомо про Віталія Гакало?

Хлопець народився 10 серпня 2001 року. Після закінчення у 2020 році Кременецького медичного фахового коледжу він почав працювати фельдшером на Тернопільській підстанції №3 Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

Щодня Віталій виїжджав на виклики, рятував людей і набирався професійного досвіду.

Коли почалася велика війна, йому було лише 20.

У травні 2022 року хлопець взяв участь в евакуації поранених українських захисників з "Азовсталі", супроводжуючи бригади екстреної медичної допомоги. Цю гуманітарну місію називають однією з найнебезпечніших.

Того ж року Гакало вступив до Тернопільського національного медичного університету на спеціальність "Медицина". Під час навчання Віталій продовжував працювати фельдшером екстреної медичної допомоги.

У листопаді 2022 року Віталій став добровольцем Першого добровольчого мобільного шпиталю імені Миколи Пирогова.

Згодом Гакало долучився до "Госпітальєрів".

Він прийшов до нас зовсім юним, майже дитиною за віком, але вже сформованим, серйозним фахівцем. Віталій був з тих, хто не просто виконував роботу, а навчав інших: передавав досвід, показував на практиці складні маніпуляції і фактично вишколив не один екіпаж "Госпітальєрів",

– розповідає засновниця та командирка батальйону Яна Зінкевич.

Як бойовий медик із позивним "Професор" Віталій виконував завдання на Донеччині, зокрема в районах Часового Яру, Бахмута, Соледара та на Лиманському напрямку.

У 2023 році хлопець продовжив службу на Лиманському напрямку, у 2024 році брав участь в обороні Покровська та навколишніх населених пунктів, а у 2025 році виконував бойові завдання на Покровському та Курському напрямках.

У жовтні 2025 року Віталій підписав контракт і приєднався до 67-ї окремої механізованої бригади Збройних сил України, де продовжив службу бойовим медиком.

Навіть на передовій доброволець не залишав навчання. Він знаходив час для лекцій, тестів і виконання завдань, мріючи після перемоги стати лікарем-ортопедом-травматологом.

Зінкевич згадує, що позивний "Професор" Віталій отримав не просто так, а завдяки своїм знанням і здібностям. За її словами, хлопець мав величезний потенціал і міг стати одним із наймолодших докторів медичних наук.

За словами Зінкевич, загибель Віталія стала великою втратою, адже він був не лише талановитим бойовим медиком, а й доброю, світлою та надійною людиною.

Віталій Гакало загинув на війні / Фото ПДМШ і ОДА

Нагадаємо, раніше стало відомо, що на війні загинув український музикант і багатодітний батько Ігор Ходжаніязов.