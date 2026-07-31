Об этом сообщили в исполнительном комитете Первомайского городского совета.

Что известно о Станиславе Соломенном?

Станислав Соломенный родился 27 мая 2003 года. В ряды Вооруженных Сил Украины поступил по контракту в 2023 году.

Воин погиб 24 июля 2026 года при исполнении служебных обязанностей по обеспечению обороны Украины, защите безопасности населения и интересов государства.

Как пишет"Гард.City", он был командиром разведывательного отделения, командиром машины разведывательного взвода.

Каждый погибший воин – это болезненный шрам на душе каждого из нас, их имена навсегда останутся примером мужества, патриотизма и несокрушимости. Пусть душа погибшего Станислава Александровича обретет вечный покой… Вечная память и вечная слава всем, кто погиб за Победу Украины!

– написали в городском совете.

24 Канал выражает соболезнования родным и близким погибшего воина. Вечная память!

Напомним, что в Киевской области простились с Алексеем Долгим. Он погиб 14 июля 2024 года во время выполнения боевого задания вблизи населенного пункта Нью-Йорк Бахмутского района.

Также на фронте погиб воин из Тернопольской области Андрей Бидюк. За два дня до смерти военный должен был отмечать свой 26-й день рождения.