Про це повідомили у виконавчому комітеті Первомайської міської ради.

Що відомо про Станіслава Солом'яного?

Станіслав Солом'яний народився 27 травня 2003 року. До лав Збройних Сил України вступив за контрактом у 2023 році.

Загинув воїн 24 липня 2026 року під час виконання службових обов'язків із забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави.

Як пише "Гард.City", він був командиром розвідувального відділення, командиром машини розвідувального взводу.

Кожен загиблий Воїн – це болючий шрам на душі кожного з нас, їх імена назавжди будуть взірцем мужності, патріотизму та незламності. Нехай душа загиблого Станіслава Олександровича знайде вічний спокій.… Вічна пам'ять та вічна слава всім, хто загинув за Перемогу України!

– написали у міській раді.

24 Канал висловлює співчуття рідним та близьким полеглого воїна. Вічна пам'ять!

Нагадаємо, що на Київщині попрощалися з Олексієм Долгих. Він загинув 14 липня 2024 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Нью-Йорк Бахмутського району.

Також на фронті загинув воїн з Тернопільщини Андрій Бідюк. За два дні до смерті військовий мав відзначати свій 26-й день народження.