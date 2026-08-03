Про загибель захисника повідомили у Вознесенській міській раді.
Що відомо про прощання із військовим?
За інформацією міськради, захисник загинув 28 вересня 2024 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Ясенове Покровського району Донецької області. У міській раді висловили співчуття рідним і близьким полеглого воїна.
Щиро співчуваємо рідним та близьким захисника. Разом з вами відчуваємо цю велику втрату та перебуваємо у скорботі,
– йдеться у повідомленні.
Траурна церемонія розпочнеться 3 серпня о 10:00. Колона вирушить від місцевого моргу та пройде вулицями 228 Стрілкової Дивізії, провулком Ветеринарним, вулицями Михайлівською, Соборності, Одеською, Київською, Кутвицького, Чорновола та Шкільною. О 10:30 на кладовищі району Лагеря відбудеться прощання із захисником.Читайте більше новин за менший час Підпишіться на 24 Канал у Telegram
Місцева влада закликала жителів Вознесенська долучитися до вшанування пам'яті Олександра Нагайцева та створити "живий" коридор уздовж маршруту траурної процесії.
Кого Україна втратила на війні?
У Сумах провели в останню путь 23-річного прикордонника Данііла Баранова. Він долучився до лав Держприкордонслужби у 2022 році, а 17 липня 2026 року зазнав тяжких поранень під час виконання бойового завдання на Сумщині. Попри зусилля медиків, 24 липня військовий помер, а 29 липня його поховали на Ганнівському цвинтарі.
На Запорізькому напрямку під час виконання бойового завдання загинув 32-річний військовий Артем Коломієць із Лисичанська. Захисник служив у 128-й окремій гірсько-штурмовій Закарпатській бригаді, пройшов підготовку у Великій Британії та був нагороджений орденом "За мужність" ІІІ ступеня. Військовий загинув 21 червня 2026 року поблизу Комишувахи. Поховали воїна на Алеї Героїв у Тернополі.
27 липня, захищаючи Україну, загинув бойовий медик Віталій Гакало. Захиснику, який був фельдшером екстреної медичної допомоги, добровольцем ПДМШ, служив у "Госпітальєрах" та 67-й окремій механізованій бригаді, було лише 24 роки – до свого 25-річчя він не дожив кілька днів. За час повномасштабної війни Віталій евакуйовував поранених з "Азовсталі", рятував військових на Донеччині та Курщині й навіть на фронті продовжував навчання, мріючи стати лікарем-ортопедом.