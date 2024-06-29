"Не доволен, мы не отступимся": Кротевич получил ответ ГБР относительно генерала Содоля

Накануне начальник штаба бригады Нацгвардии "Азов" обратился в ГБР с призывом провести расследование в отношении одного из боевых генералов. Богдан Кротевич уже получил ответ.

Об этом "Тавр" сообщил в соцсети X, ранее известной как твитер. Также Кротевич показал соответствующее фото.

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Кротевич получил ответ от ГБР

В субботу, 28 июня, военный сообщил, что получил ответ от Госбюро расследований.

Ответом не удовлетворен. Дальше уже работа адвокатов, благодарен всем кто поддерживает. Военных прошу не бояться давать показания (в том числе непубличные), мы не отступимся,

– подчеркнул Богдан "Тавр" Кротевич.

Впрочем, что именно ответили в ГБР, пока не рассказал.

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Ответ ГБР / Фото из соцсетей Кротевича

Напомним, 23 июня Кротевич сообщил, что написал письмо в ГБР. Уточнил: "...с призывом об открытии расследования на одного военного генерала, который, по моему убеждению, убил больше украинских военных, чем любой российский генерал".

В ГБР подтвердили журналистам, что такое заявление поступило, с ним работают следователи. Фамилию генерала в Бюро не назвали, в посте Кротевича она тоже не упоминается, однако по данным источников, речь идет именно о генерал-лейтенанте Юрии Содоле.

По данным УП, "Тавр" обвиняет его в превышении служебных полномочий и некомпетентном командовании войсками, что привело к потерям большой части территории Украины. Также просит проверить на факт сотрудничества с врагом.