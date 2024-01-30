Брату Мазепы второй раз уменьшили залог: в общей сложности ее сумма стала в 100 раз меньше

29 января Киевский апелляционный суд решил в 9 раз снизить сумму залога для Юрия Мазепы. Речь идет о брате основателя инвестиционной компании Concorde Capital Игоря Мазепы.

Как рассказали адвокаты Miller Law Firm, представляющие интересы Игоря Мазепы, размер залога сократили с 45 миллионов до 5 миллионов гривен. Обратим внимание, что он один из четырех фигурантов по делу относительно незаконного присвоения земли неподалеку от Киевской ГЭС.

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С начала сумму залога уменьшили в 100 раз

Адвокаты напомнили, что смогли уменьшить залог с 500 до 45 миллионов гривен в суде первой инстанции. А с начала рассмотрения меры пресечения двумя инстанциями правозащитники добились, чтобы размер залога сократился в 100 раз: с 500 миллионов до 5 по состоянию на 29 января.

Мазепа: что известно о деле

СМИ 18 января начали писать о задержании Игоря Мазепы. Произошло это на контрольно-пропускном пункте "Медика – Шегини". Тогда же ГБР проводило обыски в офисе компании бизнесмена.

Произошло это на контрольно-пропускном пункте "Медика – Шегини". Тогда же ГБР проводило обыски в офисе компании бизнесмена. Позже инвестиционная компания Concorde Capital подтвердила, что Игоря Мазепу задержали. Случилось это тогда, когда он направлялся в швейцарский Давос на Всемирный экономический форум.

По имеющейся информации открыли уголовное производство, которое касается коттеджных городков, построенных еще в 2013 году. В то же время в компании Concorde Capital настаивали на том, что обыски ГБР проводили без решения суда. В компании действия ГБР связали "с позицией Игоря Мазепы о давлении силовиков на бизнес".

В то же время в компании Concorde Capital настаивали на том, что обыски ГБР проводили без решения суда. В компании действия ГБР связали "с позицией Игоря Мазепы о давлении силовиков на бизнес". Уже на следующий день в ГБР отчитались, что задержали Игоря Мазепу, его брата Юрия, а также двух других фигурантов дела. Оно связано с незаконным завладением землями, на которых расположены гидротехнические сооружения Киевской ГЭС. По данным ГБР организаторы соответствующей сделки пробовали захватить 300 гектаров, которые оценивают в более чем 1 миллиарда гривен.