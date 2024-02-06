Директору "Львовского арсенала" избрали меру пресечения: что решил ВАКС

Вечером 5 февраля стало известно, что ВАКС избрал меру пресечения директору "Львовского арсенала" Юрию Збитневу. О деталях решения расскажет 24 Канал.

Это дело касается хищения денег на поставках мин для ВСУ. "Львовский арсенал" в соответствии с соглашением с Минобороны должен был поставить 100 тысяч минометных снарядов иностранного производства на сумму 1,5 миллиарда гривен. Но боеприпасы так и не дошли до армии.

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Какую меру пресечения избрали директору "Львовского арсенала"

Следственная судья ВАКС Екатерина Сикора применила к директору "Львовского арсенала" Юрию Збитневу меру пресечения в виде домашнего ареста с запретом покидать определенное в постановлении жилье с 12 часов дня до 8 часов утра,

– говорится в сообщении.

Кроме этого Юрий Збитнев должен соблюдать ряд обязанностей:

сдать загранпаспорта;

воздержаться от общения с определенными следствием лицами;

носить электронный браслет.

Прокурор ОГП просил назначить стражу с залогом в более 268 миллиона гривен. А защита просила не назначать меру пресечения вообще или назначить домашний арест на 20 часов ежесуточно: с 12 часов дня до 8 часов утра следующего дня.

В чем обвиняют директора "Львовского арсенала"

По версии следствия, Юрий Збитнев отвечал за заключение контракта со словацким посредником – компанией Sevotech. Также он направил коммерческое предложение в Минобороны, подписал контракт с Минобороны на 100 тысяч мин и дополнительное соглашение к нему. Еще прислал письма, необходимые для заключения контракта и осуществления предоплаты, а в дальнейшем осуществления перерасчета 35% с уплаченной предоплаты на счета компании Sevotech.

В чем суть дела: объяснение Центра противодействия коррупции

В ноябре 2022 года Минобороны перечислило 1,34 миллиарда гривен предоплаты на счет "Львовского арсенала". Это составляло 97% от стоимости всего контракта, ООО "Львовский арсенал" по этому контракту должен был получить 3%.

После получения предоплаты ООО перечислило средства со счета в государственном Укргазбанке на свой же счет в частном "Аккорд банке" – мол, у частников лучшие проценты на остаток (так называемый ночной кредит).

В дальнейшем часть средств в размере 3,6 миллиона долларов и 9,1 миллиона евро перевели на словацкую компанию Sevotech. Большая часть из них затем пошла на счета хорватской компании WDG promet, которую зарегистрировали только 29 июля 2022 года. Сейчас эти деньги исчезли, а ни одной мины так и не поставили.

Збитнев сотрудничал со следствием

Это произошло после открытия уголовного производства по закупке мин. По его словам, такое решение принял, потому что следователи рассказали о возможной коррупции при заключении и выполнении контракта.

Збитнев сказал, что для него было важно выполнить контракт, но у него было сомнение в наличии мин на хорватском заводе на всю сумму, поэтому он перечислил на Sevotech только 35%. По словам Збитнева, при этом от него требовали 100% предоплаты как словацкий контрагент, так и люди в Украине. В ходе одного из записанных разговоров звучала фраза о том, что чиновник Минобороны Александр Лиев якобы требовал "или платить на Sevotech все туда, или возвращать обратно",

– сказано в сообщении.

Не только Збитнев: кого еще подозревают

Это Александр Лиев, экс-руководитель Департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Минобороны, и Тоомас Нахкур – руководитель этого департамента.

Лиеву меру пресечения не избрали, а вот Нахкура отстранили от должности. Он должен сдать паспорта для выезда за границу и носить электронный браслет.