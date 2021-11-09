Ющенко и его помощников "ввели в заблуждение" из-за интервью в фильме для Russia Today

Авторы документального фильма, появившегося на Российском государственном канале RT, ввели в заблуждение Виктора Ющенко и его помощников. Именно поэтому стало возможным интервью третьего президента в фильме "Украина – вечное настоящее".

Об этом изданию сообщили источники, близкие к Виктору Ющенко. Согласно информации издания, авторы фильма не сообщили о том, где его будут демонстрировать и кто на самом деле причастен к созданию. В то же время неправду сказали об участниках фильма.

К теме Ющенко, Мороз, Шарий и Кузьмин стали героями пропагандистского фильма

Запрос на интервью получили от американской компании

"Они получили интервью с Ющенко путем обмана", – сказал приближенный к третьему президенту Украины собеседник издания.

В то же время сам Ющенко комментировать эту ситуацию отказался. Также собеседник рассказал, что официальный запрос на интервью получили от американской компании.

В письме подробно описали, каким будет фильм, называли ожидаемых участников. Уже после выхода фильма стало понятно, что в запросе назвали не всех героев фильма.

Пропагандистский фильм об Украине на RT: коротко

Фильм "Украина – вечное настоящее" (Ukraine – The Everlasting Present) появился на канале RT (Russia Today) 1 ноября. Фильм пропагандистский канал RT не снимал, а лишь показал.

Создала его продакшн компания Global Tree Pictures, основателем которой является режиссер и продюсер Игорь Лопатенок. Это уже четвертый его фильм об Украине, в котором есть пророссийские нарративы.

Кроме Ющенко, интервью давали бывшие руководители правительства Юрий Ехануров и Валерий Пустовойтенко, а также – экс-председатель Верховной Рады Александр Мороз. Также в фильме зафиксировали одиозного блогера Анатолия Шария и депутата Андрея Деркача, которого США признали российским агентом.