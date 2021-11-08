Ющенко, Мороз, Шарий и Кузьмин стали героями пропагандистского фильма

Ряд бывших украинских чиновников снялись в пропагандистском фильме "Украина – вечное настоящее". Его показали, в частности, в эфире российского государственного телеканала RT.

В RT утверждают, что в фильме бывшие украинские чиновники поделились с американским режиссером историями о 30 годах Независимости. Впрочем, это не совсем так.

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Хоть российский телеканал и добавил на видео свой логотип, но это – работа продакшнина Global 3 Pictures. На фейсбук-странице указано, что компания базируется в Калифорнии. Ее основателем является режиссер и продюсер 52-летний Игорь Лопатенок.

Лопатенок из Украины, но имеет гражданство России

Согласно информации в "Википедии", Лопатенок имеет американское и российское гражданство, хотя и родился в городе Марганец Днепропетровской области. В Украине он изучал ракетостроение. Впоследствии занимался бизнесом в Днепропетровске и Москве. А в 2003 году пошел в кино и стал соучредителем компании "Техномедия". Уже в 2008 году мужчина переехал жить в США.

Чем уже отличился Лопатенок

"Украина – вечное настоящее" является уже четвертой работой, с которой связан Лопатенок и которая продвигает пророссийские нарративы. Раньше он выпускал пропагандистские фильмы "Бойня на Майдане", "Украина в огне" и "Нерассказанная история Украины". Более того, даже продюсировал 4-серийное интервью с Путиным.

Новый пропагандистский фильм

Пропагандистский фильм Лопатенка не только транслировали в эфире российского телевидения. Его также продвигали в американских СМИ с помощью шаблонных статей. В них читателям навязывают мнение, что авторы фильма "развенчали наиболее устоявшиеся мифы, которые постоянно использовала политическая элита Украины для манипулирования сознанием избирателей".

Кто появляется в пропагандистском фильме:

Виктор Ющенко, третий президент Украины ;

Валерий Пустовойтенко, премьер-министр Украины в 1997 – 1999;

Александр Мороз, председатель Верховной Рады в 1994 – 1998 и 2006 – 2007;

Ренат Кузьмин, действующий нардеп от ОПЗЖ;

Андрей Деркач, бывший нардеп, внесен в санкционный список США как "российский агент с более чем 10-летним стажем";

Виктор Суслов, министр экономики Украины в 1997 – 1998;

Анатолий Шарий, пророссийский блогер.

Герои фильма отмечаются рядом скандальных высказываний. Кузьмин, например, рассказывает об "огромном сходстве Украины и нацистской Германии". Шарий заявляет об "отсутствии независимости Украины", а Деркач – про "контроль над Украиной структурами Сороса". Все они общаются с американкой Симоной Манджанте Пападопулос, которая замужем за политическим консультантом в штабе Трампа. Его, к слову, признали виновным во лжи ФБР относительно связей и контактов Трампа с россиянами.