После того, как союзники замкнули основные силы немецкого надводного флота в Северном море, все надежды в Битве за Атлантику Второй Рейх возлагал на подводников. 31 мая 1916 года началась самая большая морская битва Первой мировой войны.

В Скагерракском проливе сошлись почти 300 кораблей британского Королевского Grand Fleet и немецкого Hochseeflotte. В последний день весны 1916 года Скагерракский залив возле датского полуострова Ютландия накрыли облака огня и дыма – воздух содрогался от грома пушек.

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На арену выходили самые мощные морские гиганты того времени. В смертоносном поединке сошлись немецкий Hochseeflotte во главе с Рейнхардом Шеером и британский Grand Fleet под командованием Джона Джеллико.

Начало Ютландской битвы

Это была Ютландское битва – единственное полномасштабное столкновение военно-морских сил Великобритании и Германии в Битве за Атлантику.

Старший преподаватель Национального университета "Львовская политехника" Роман Кузьмин рассказал, что это было попыткой переломить ход противостояния, поскольку на сухопутных фронтах Битва под Верденом не дала того результата, нужно было менял ход войны стратегически.

В 1916 году серия набегов германских линкоров под командованием адмирала Хиппера на британское побережье заставила англичан оттянуть часть своих сил на юг острова. Разделенный британский флот был уже не такой недостижимой целью.

Немцы стремились выманить часть Grand Fleet навстречу Флоту открытого моря. Кайзеровские субмарины караулили возле выходов из британских баз, а воздух патрулировали разведывательные дирижабли. Однако британские криптографы узнали, что противник готовит полномасштабную операцию.



Немецкие судна получили закодированный радиосигнал / Фото Dietrich

30 мая в 14 часов немецкие суда получили закодированный радиосигнал 31 Gg.2490 – это означало, что операция должна стартовать 31 мая в 15:40. Британцы не смогли разгадать текст сообщения, но поняли, что враг начал разворачивать силы.

Британцы сыграли на опережение, вечером 30 мая из Скапа-Флоу отправились линкоры под руководством адмирала Джелико. В 14 часов следующего дня они должны были встретиться с боевыми крейсерами вице-адмирала Битти, которые выступали из Ферт-о-Форта.

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Объединив силы, Grand Fleet хотел первым навязать немцам бой на своих условиях. Навстречу им шла армада немецкого адмирала Шееера. В авангарде были боевые разведывательные крейсера под командованием вице-адмирала Хиппера.

В 14:20 начался большой бой, силы Grand Fleet насчитывали 151 корабль, а Флота открытого моря – 99.

Доктор исторических наук Национальной академии Сухопутных войск Украины Андрей Харук отметил, что до того времени такой морской битвы в истории не было и, наверное, уже и не будет.

Как разворачивалась масштабная битва в море

В воздух взлетали склады с боеприпасами, огненные столбы извивались вверх на десятки метров, корабли раскалывались пополам. Моряки падали в ледяную воду и за один взрыв погибали сотнями. Британские корабли Indefatigable, Invisible и Queen Mary хоронили с собой экипажи в полном составе.



Британский корабль Queen Mary / Фото Imperial War Museums

Англичанам пришлось сражаться в условиях более плохой видимости, потому что их ослепляло солнце. Поэтому наводчикам труднее было корректировать огонь. Британцы слишком близко подпустили противника, потеряв возможность использовать преимущество в дальнобойности.

Кроме того, в эскадре Битти плохо организовали связь, когда распределяли цели. Поэтому на первом этапе боя потери Grand Fleet были большими. Вскоре к Хипперу присоединились и линкоры Шееера, и Битти начал отводить эскадру.



Вице-адмирал Битти начал отводить эскадру / Фото Speaght Ltd

Немцы бросились догонять и в 18:20 напоролись на огонь главных сил противника. Только тогда Шеер понял, что в море вышел весь Grand Fleet, а не часть, как он ожидал.

Под руководством Джеллико было 60 тысяч моряков, Шееера – 45 тысяч. Grand Fleet выпустил 4,5 тысячи снарядов, и только 2% из них попали в цель. Результативность немцев была незначительно выше, из 3500 снарядов врага нашли 3%

Уже в 18:35, прикрываясь дымовой завесой, пришлось бежать немцам. В конце дня Hochseeflotte удалось оторваться от преследователей.

Сохранился статус КВО, то есть оба флота вернулись к своим базам и блокада Германии не была прорвана. То есть своей задачи Hochseeflotte не выполнил,

– отметил доктор исторических наук Андрей Харук.

Хотя немцы потопили больше английских судов, однако из-за большого количества поврежденных кораблей Флот открытого моря на длительное время потерял боеспособность.

Атака бронированных крейсеров Grand Fleet

Британцы потеряли более 6 тысяч человек и не досчитались 3 линейных и 3 броненосных крейсеров, а также – 8 эсминцев. В то же время в Ютландской битве погибло 3 тысяч немцев, на дно пошли:

4 легких крейсера;

1 линкор;

1 линейный крейсер;

5 эсминцев.

Противостояние в Скагерракском заливе было самой масштабной и самой кровавой морской битвой своего времени. Из 105 тысяч военных, принимавших в ней участие почти 10 тысяч погибли или были ранены. Ютландское битва чем-то напоминала классические сражения древних времен, когда 2 армии сходились в одной решающей битве.



Ютландское битва напоминала классические сражения древности / Фото Wikiwand

Поскольку часть надводного флота Второго Рейха оказалась вне игры, единственный шанс оставался у подводников. Первый триумф субмарины Hochseeflotte состоялся еще 22 сентября 1914 года, когда Grand Fleet за один час потерял 3 броненосных крейсера, которые патрулировали устье Темзы в Северном море:

Aboukir;

Hogue;

Cressy.

Несмотря на хорошее вооружение, эти крейсера были морально устаревшими. Они не имели противоторпедной защиты и могли развивать невысокую скорость – до 12 узлов, то есть не более 22 км в час. Экипажи кораблей состояли из плохо подготовленных резервистов.

Aboukir, Hogue и Cressy стали добычей для подводной лодки U-9 во главе с капитаном-лейтенантом Отто Веддигеном. Высокая мотивация, строгая дисциплина и счастливое для немцев стечение обстоятельств сделали свое дело.



Aboukir стал добычей для подводной лодки U-9 / Фото UK Government

В 6:10 на U-9 заметили вражеские крейсера и Веддиген решил атаковать. С расстояния полкилометра немцы торпедировали Aboukir попав в левый борт.

Доктор исторических наук Национальной академии Сухопутных войск Украины Андрей Харук отметил, когда первый из крейсеров торпедировали, 2 других решили, что корабль просто напоролся на мину.

Остановились для того, чтобы оказать помощь и спасти утопающих – и сразу были торпедированы. В один попали 4 торпеды, в другой 3, так они и пошли на дно. 1,5 тысячи моряков погибли,

– добавил Андрей Харук.

Веддиген стал героем у себя на родине, его портретами пестрели газетные полосы. В Германии даже выпустили листовку с портретом Отто на фоне Aboukir, который идет на дно.

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"Потерять в одном из первых боев крейсер под названием Aboukir, названный в честь знаменитой победы британского флота Нельсона над флотом Наполеона, это тоже довольно символическая потеря", – сказал военный историк Управления стратегических коммуникаций ВСУ Василий Павлов.

Объявления неограниченной подводной войны

В начале войны Великобритания имела примерно 70 субмарин, а Германия – 28. Типичные немецкие подводные лодки – это примерно 600 тонн водоизмещения, те лодки были маленькие, по сравнению с огнеопасными бензиновыми двигателями.

Зажав немцев в Северном море, англичане все еще не могли спать спокойно. С 1915 года военно-морской министр Тирпиц объявил, что немецкой подводники начинают неограниченную подводную войну.



Тирпиц объявил неограниченную подводную войну / Фото Wikimedia Commons

Кайзеровские субмарины получили приказ атаковать все вражеские, гражданские и торговые суда. Охота немцев распространилась на корабли всех стран союзников Британии

Ирландия, Британские острова, Оркнейские острова и частично побережье Бельгии, были объявлены такими, где немцы не гарантировали безопасность судоходства. Военные корабли подлежали уничтожению,

– сказал старший преподаватель Роман Кузьмин.

Хотя были среди "акул" Кайзера те, кто пытались придерживаться так называемого призового права и не топили пассажирские лайнеры. Как, к примеру, самый успешный подводный ас Германии Лотар фон Арно де ла Перьер.

Британцы использовали все методы, чтобы как можно меньше попадать в перископ немецких подводников. Обе стороны очень быстро поняли, что эту войну не удастся пройти в белых перчатках.

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"Они рекомендовали своим судам менять флаг, под которым шли они в Атлантическом океане. Британцы меняли свой флаг, например, на флаг Нидерландов, которые были нейтральными или Испании", – отметил Кузьмин.

Морская катастрофа лайнера "Лузитания"

Тактика неограниченной подводной войны привела к громкой морской катастрофе со времен "Титаника".

1 мая 1915 года британский пассажирский лайнер "Лузитания", который с началом войны превратили в вспомогательный крейсер, отчалил из Нью-Йорка в Ливерпуль.



7 мая "Лузитанию" атаковали / Фото Library of Congress

Перед обратным рейсом "Лузитании" немецкие дипломаты в США напомнили пассажирам об опасности. Однако капитан Тернер все же решил выходить в море. Правда, распорядился задраить иллюминаторы, удвоить количество людей на наблюдательных пунктах и ​​расчехлить спасательные шлюпки.

Тернер пытался держаться ближе к суше, так как думал, что немецкие субмарины опасны лишь в открытом море, он ошибся.

7 мая в час дня "Лузитанию" заметили в перископ на вражеской подводной лодке U-20 и атаковали. До промежуточного пункта назначения "Лузитании" оставалось лишь 70 километров, когда в ее правый бок попала торпеда. После этого раздался еще один взрыв и судно начало крениться на правый бок.

Шлюпки наклонялись, их заполняли людьми и руками спускали вниз. Лодки были переполненными и людей выбрасывало в воду. Трагедия унесла жизни 1200 человек.

Германия пыталась оправдываться, мол, "Лузитания" перевозила военную контрабанду, боеприпасы и они сдетонировали. В "Лузитанию" попала одна торпеда, но произошло 2 взрыва,

– отметил доктор исторических наук Андрей Харук.

Германию обвинили в несоблюдении Гаагской конвенции 1907 года. По словам Андрея Харука, командир подводной лодки, если подозревает, что атакует гражданское судно, должен дать возможность экипажу и пассажирам спастись.

Последствия, которые повлекла трагедия "Лузитании"

Трагедия "Лузитании" состояла не только из драматично оборванных судеб пассажиров лайнера. Роковые ошибки имели такие же последствия. На борту судна были американцы, что ускорило объявление США войны Кайзеру, чего Берлин старался избегать.

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Получив нового мощного соперника можно было сворачивать амбициозные планы. Военно-морские силы США отправили 9 дивизию линкоров в Скапа-Флоу для помощи Grand Fleet. Также направили эсминцев в ирландский Квинстаун и несколько субмарин для охраны конвоев.

В Битве за Атлантику в Первой Мировой американские ВМС часто оставались в тени. Однако их вклад в успех союзников был важным.

Почему затопили корабли Hochseeflotte

В 1918 году, немцы запланировали так называемый "поход смертников" – последнее противостояние между Grand Fleet и Hochseeflotte. Однако в стране вспыхнула Ноябрьская революция, завершившаяся политическим крахом Вильгельма II, Германия капитулировала.

Часть кораблей Hochseeflotte интернировали и передислоцировали в Скапа-Флоу. Чтобы не попасть в руки странам-победителям, 21 июня 1919 года немецкий Флот открытого моря добровольно пошел на дно.



Hochseeflotte пошел на дно 21 июня 1919 года / Фото National Archives and Records Administration

21 июня в 10:30 на легком крейсере Emden подали сигнал "Параграф 11 – подтверждение". Экипажи подняли имперские флаги и открыли кингстоны – отверстия во внешней обшивке кораблей, через которые проникает вода.

Британцы спохватились слишком поздно, на борта кораблей, которые еще держались на плаву, высаживали матросов, но их действия были малоэффективными. К вечеру главные силы Hochseeflotte покрыли воды моря. Британцы смогли спасти только 18 кораблей, 52 пошли на дно.

Во время операции погибли 9 немецких моряков, их называют последними жертвами Первой мировой. После затопления Флота открытого моря разгорелся громкий скандал с взаимными обвинениями и требованиями.

Только английский адмирал Уемис назвал этот инцидент даром небес, ведь теперь союзникам не пришлось ссориться, деля между собой корабли побежденной Германии.