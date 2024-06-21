Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко поделился предположением с 24 Каналом, что Южная Корея уже усилила украинские военные возможности. Предположительно, Сеул присоединился к чешской инициативе по закупке Украине более миллиона боеприпасов калибра 155 и 122 миллиметров.

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На сколько мощно Южная Корея может помочь Украине

По мнению Мусиенко, Польша может стать посредником, который поможет в вопросе поставок в Украину южнокорейского оружия. Поскольку Варшава в ЕС, пожалуй, больше всего заключила контрактов с Южной Кореей по поставкам нескольких видов вооружения:

реактивная артиллерия . Страна продвинулась в этом вопросе и производит аналогичные системы к американским системам HIMARS;

. Страна продвинулась в этом вопросе и производит аналогичные системы к американским системам HIMARS; ствольная артиллерия . Государство имеет подобные самоходные артиллерийские установки как в Польше САУ "Краб". Хотя и те содержат южнокорейские детали;

. Государство имеет подобные самоходные артиллерийские установки как в Польше САУ "Краб". Хотя и те содержат южнокорейские детали; танки ;

; боеприпасы.

Если вообще посмотреть на оборонно-промышленный комплекс Южной Кореи, его сейчас можно смело заносить в пятерку стран, которые наиболее стремительно развивают свою оборонную индустрию. 20 лет назад вообще никто об этом подумать не мог, но сейчас они совершили серьезный прогресс,

– отметил Александр Мусиенко.

Ранее Южная Корея через посредников поставляла летальное вооружение. Однако теперь стремится продемонстрировать, что ее военно-промышленный комплекс превосходит ВПК северного соседа. Чтобы Северная Корея не имела никаких планов по вторжению силовым путем в страну.

Есть разные оценки специалистов по производству оружия Южной Кореей. К примеру, выработки снарядов может достигать до 100 – 120 тысяч в месяц, но также может увеличиться. Вопрос в том, о каких объемах удастся договориться и кто их профинансирует. По словам Мусиенко, сейчас страна способна обеспечить стабильные поставки примерно 30 тысяч боеприпасов в Украину. Однако необходимо дождаться официальных заявлений представителей власти обоих государств.