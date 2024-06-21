Керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко поділився припущенням з 24 Каналом, що Південна Корея вже підсилила українські військові можливості. Імовірно, Сеул приєднався до чеської ініціативи щодо закупівлі Україні понад мільйона боєприпасів калібру 155 та 122 міліметрів.

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На скільки потужно Південна Корея може допомогти Україні

На думку Мусієнка, Польща може стати посередником, який допоможе у питанні постачання до України південнокорейської зброї. Оскільки Варшава у ЄС, мабуть, чи не найбільше уклала контрактів з Південною Кореєю щодо поставок декількох видів озброєння:

реактивна артилерія . Країна просунулася у цьому питанні та виробляє аналогічні системи до американських систем HIMARS;

. Країна просунулася у цьому питанні та виробляє аналогічні системи до американських систем HIMARS; ствольна артилерія . Держава має подібні самохідні артилерійські установки як у Польщі САУ "Краб". Хоча і ті містять південнокорейські деталі;

. Держава має подібні самохідні артилерійські установки як у Польщі САУ "Краб". Хоча і ті містять південнокорейські деталі; танки ;

; боєприпаси.

Якщо взагалі подивитися на оборонно-промисловий комплекс Південної Кореї, його зараз можна сміливо заносити в п'ятірку країн, які найбільш стрімко розвивають свою оборонну індустрію. 20 років тому взагалі ніхто про це подумати не міг, але зараз вони здійснили серйозний поступ,

– наголосив Олександр Мусієнко.

Раніше Південна Корея через посередників постачала летальне озброєння. Однак тепер прагне продемонструвати, що її військово-промисловий комплекс переважає ВПК північного сусіда. Аби Північна Корея не мала жодних планів щодо вторгнення силовим шляхом у країну.

Є різні оцінки фахівців щодо виробництва зброї Південною Кореєю. До прикладу, вироблення снарядів може сягати до 100 – 120 тисяч на місяць, але також може збільшитися. Питання у тому, про які обсяги вдасться домовитися та хто їх профінансує. За словами Мусієнка, наразі країна здатна забезпечити стабільне постачання приблизно 30 тисяч боєприпасів в Україну. Проте необхідно дочекатися офіційних заяв представників влади обидвох держав.